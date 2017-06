Camina alrededor del mundo por 5 dólares al día

Angela Maxwell empacó su casa en Oregon, EEUU, se despidió de su sorprendida familia y amigos, y se embarcó en una aventura. Su misión: dar la vuelta al mundo a pie. Ahora sobrevive con USD 5 al día, una muy escasa dieta de avena y fideos instantáneos, y la bondad de los extraños.

El 02 de mayo de 2014, se puso en camino para viajar desde Oregon a Inglaterra a través de Australia, Vietnam, Mongolia, Georgia, Turquía, Cerdeña, Sicilia y Escocia, y todavía está en marcha. Desde entonces Angela camina por todo el mundo, a lo largo y a lo ancho. Con poco más que un itinerario difuso, una tienda de campaña, USD 2.000, donaciones ocasionales y algunos suministros básicos.

Ante la pregunta de qué la motivó para esta caminata alrededor del planeta, la mujer responde: “Había oído acerca de un hombre que camina alrededor del mundo. Inmediatamente pensé, ‘qué cosa tan increíble y loca de hacer. Me pregunto si una mujer ya lo ha hecho’. Me di nueve meses para planificarlo y empecé. Lo que no sabía era que cada plan marcado en el mapa que tenía, cambiaba por completo, y aprendí a seguir mis instintos y hacer mis propios mapas”.

La caminante tiene dos reglas básicas para instalar su tienda de dormir, que aprendió de un aborigen en Australia: “cuando estoy en la naturaleza, establezco el campamento en un lugar oculto y discreto, ocultando todas mis pistas. Y si debo acampar cerca de un pueblo, me instalo altamente visible para todo el mundo, para que pueda llegar ayuda si es necesario”.

Australia fue el primer continente que caminó hace tres años, desde Perth a Kalumburu, luego siguió con Nueva Zelanda, y mientras que el resto del hemisferio norte estaba teniendo tormentas de nieve, aprovechó los meses de verano en el sur.

La mujer se dirige ahora nuevamente hacia el Reino Unido, para seguir camino a través de Europa, hacia el este de Inglaterra a través de Francia, las montañas de Suiza, y el sur a través de Italia. Debido a un límite de visado de tres meses para los estadounidenses, tiene que hacerlo lo más rápido posible en gran parte del continente.

Angela registra todos los pormenores de su viaje en un diario virtual que va publicando en su página web www.shewalkstheearth.com, donde además publica imágenes y testimonios de los habitantes de los distintos países que visita, y recauda donaciones para poder continuar con la caminata.