Una cancha de fútbol con un árbol en el medio

Los estudiantes de la Escuela Secundaria Yucai, de Beijing, China, tienen que ser muy cuidadosos cuando juegan al fútbol en la cancha de la escuela. Esto se debe a que tienen un árbol de 100 años creciendo justo en el medio, y mantener mucho tiempo el ojo en la pelota puede resultar en una dolorosa colisión.

Construir un campo de fútbol alrededor de un árbol suena bastante ridículo, pero la escuela no tenía otra opción. Según los informes, la escuela Yucai High School está rodeada por varios edificios históricos, y este era el único espacio disponible para un campo de fútbol. Antes de empezar a trabajar en el lugar, la escuela pidió permiso para trasplantar el árbol a otro lugar, pero se les notificó que no era posible, ya que como tenía cientos de años, era considerado un tesoro nacional, por lo que no les quedó otra opción que construir la cancha a su alrededor.

Curiosamente, la Escuela Secundaria Yucai está construida sobre la base de los legendarios jardines reales de las dinastías Minq y Qing de Pekín, y un reportero del diario Beijing News afirma que el extrañamente ubicado olmo es el árbol más antiguo de la capital china.

Jugar un partido de fútbol de verdad en este campo debe ser muy frustrante, con los pases largos siendo “interceptados” por las ramas del árbol, y los cortos siendo desviados por su tronco, pero, por suerte para los estudiantes, sólo tienen que entrenar en él. Los partidos oficiales en competiciones interescolares se llevan a cabo en un lugar diferente.

Las fotos del campo de fútbol de la Yucai High School, con su ahora famoso árbol centenario en el centro, comenzaron a aparecer online a principios del año 2000, con todo tipo de comentarios humorísticos en redes sociales y sitios de noticias, pero a medida que la gente aprendió acerca de la excepcional circunstancia de la inusual disposición, la mayoría de los chistes se detuvieron. A la escuela sin duda no le importa que la gente se ría a su costa, de hecho, consideran el antiguo árbol como símbolo de su institución.