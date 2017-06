Lanzan una línea de mansiones de lujo para perros

Como mejores amigos del hombre, los perros se merecen lo mejor en la vida, y cuando se trata de la vivienda, una empresa británica está preparada para ofrecerles precisamente eso. Hecate Verona está lista para poner en marcha la primera línea del mundo de mansiones de lujo para perros, con modelos de hasta USD 200.000.

Pisos de madera de haya, roble y alerce, paredes, columnas y balcones tallados en mármol, iluminación interior y exterior, sistemas automatizados de agua y alimentos, dispensadores de golosinas, TV y sistema de sonido, son sólo algunas de las características que podés esperar al pagar cientos de miles de dólares por una casa de lujo para tu mascota adorada. Son las mejores casas de mascotas que el dinero puede comprar, con precios que comienzan en alrededor de USD 40.000 y llegan hasta USD 200.000 para los modelos de alta gama.

Alice Willimas, director creativo de Hecate Verona, cuenta que el desarrollo de estas mansiones de lujo para perros comenzó hace tres años, y fue provocado por una serie de preguntas, como “¿Por qué una casa de perro no puede ser tan elegante y hermosa como la de su propietario? ¿Por qué un arquitecto no puede diseñar una casa para perros? ¿Podría ser hermosa, elegante y práctica? ¿Y si tiene grabados, ventanas, puertas, etc. todo en miniatura en proporción con el perro de la casa? ¿Por qué si un perro es considerado como un miembro más de la familia, no puede también tener su propia mansión igual a la de su propietario?”

“Nuestro objetivo era crear una casa para perros majestuosa, que busque complementar el jardín y el entorno en el que se asienta,” añadió Williams, y a juzgar por las fotos que Hécate Verona liberó antes del lanzamiento oficial, el objetivo se ha cumplido.

El diseño y la fabricación de estas exquisitas mansiones para perros está dirigida por un equipo de artesanos con experiencia en la construcción de yates, con la máxima atención al detalle. La compañía también invita a los clientes a trabajar con los diseñadores, con el fin de poner en práctica sus propias ideas para la casa que desean comprar para su mascota. Sólo cuando el cliente esté satisfecho con el diseño y las características, la casa entrará en producción.

En términos de características, estas casas de lujo en miniatura chispearán la envidia de la mayoría de los seres humanos. El SmartSystem consta de varias soluciones automatizadas que garantizan máximo confort y comodidad para los perros y sus dueños humanos. “Controla la automatización de iluminación, calefacción, ventilación y aire acondicionado garantizando al mismo tiempo la interacción con la mascota. Las cámaras con Internet y la pantalla permiten la comunicación en cualquier momento y a cualquier distancia.” Un sistema de llamada de conferencia permite que el perro y su dueño se comuniquen entre sí cada vez que quieran.

Hecate Verona comenzará a tomar pedidos para las mansiones de lujo este mes. Construir cada casa a medida demora entre 2 y 4 meses, después de lo cual se entrega directamente al cliente.