Cómo acceder a la deep web en forma segura

¿Te intriga saber cómo acceder a la deep web? En primer lugar, tenés que manejar la terminología correcta. La deep web es simplemente cualquier página web o sitio que no está indexado por los motores de búsqueda estándar como Google. Esto podría, por ejemplo, incluir páginas que todavía están en borrador, pero aún no fueron publicadas online.

Lo que en realidad estás buscando es la dark net, la internet oculta llena de motores de búsqueda secretos, mercados de drogas online, e incluso sicarios. Para entenderlo realmente, tendrás que pasar algún tiempo allí. (Nota del editor: En aras de claridad, solamente vamos a utilizar el término “deep web” en este artículo).

Debemos advertirte: La deep web es en su mayoría muy aburrida. Por cada joya que descubras a lo largo del camino, hay miles de enlaces muertos y sitios a medio terminar que no ofrecen nada de valor. Pero si valorás tu privacidad o estás buscando algunas cosas que no querés que aparezcan en tu historial de búsqueda, y mucho menos en manos de una agencia de seguridad, la deep web es una herramienta esencial. Cubre tus pistas y anonimiza tu comportamiento, lo que la convierte en una herramienta clave para periodistas, activistas y otras personas que necesitan compartir información sensible lejos de miradas indiscretas.

Esto es lo que necesitás saber antes de empezar:

Cómo acceder a la deep web

Obtener una VPN

Una VPN (que es la abreviatura de red privada virtual), oculta la dirección IP física de tu computadora mediante el enrutamiento a través de una dirección IP virtual en un lugar diferente. Las VPN son muy útiles para los periodistas y cualquier persona con interés en mantener su información privada, o tratando de engañar a un servicio para que piense que estás en un lugar en el que no estás. Una VPN proporciona un nivel adicional de seguridad muy útil para las necesidades del día a día, y absolutamente esencial cuando se accede a la deep web. Nunca se sabe cuándo te encontrarás con alguien sin escrúpulos, o cuando uno de los nodos de Tor ha sido comprometido. Más vale prevenir que curar.

Entendiendo .onion

No se puede acceder a la deep web usando un navegador como Chrome, porque es incapaz de conectarse a sitios web .onion. Una dirección .onion es un sufijo especial de dominio de nivel superior de las páginas web anónimas. No son páginas web estándar, pero en lugar de largas listas de números, se ven así xmh57jrzrnw6insl.onion%20/. Si intentás hacer clic en ese enlace en tu navegador estándar, no pasará nada, pero si lo copiás en un navegador de onion, podrás acceder al motor de búsqueda de Torch. Es por eso que vas a necesitar algo como Tor.

Descargar Tor

Tor puede no ser la única manera de acceder a la deep web, pero es sin duda la más fácil de aprender. Originalmente desarrollado con la ayuda de la Armada de Estados Unidos para permitir que la gente navegara internet de forma anónima, Tor ayuda a ocultar tu identidad mediante la encriptación de tu tráfico, y enviándolo a través de una serie de nodos seleccionados aleatoriamente. Esto hace que tu información se rastree a la red de Tor, y no a vos.

Tor puede ser utilizado como navegador web estándar con una mayor privacidad para visitar tus sitios favoritos, pero es esencial para visitar el sitio de dark net. Sin él no serás capaz de acceder a los sitios .onion, dejándote atrapado en la vieja y aburrida web. Podés descargar Tor de forma gratuita aquí.

Cerrar todos los programas abiertos conectados a Internet que se estén ejecutando

Antes de activar Tor, cerrá todos los programas conectados a Internet abiertos, y activá la VPN. Utilizar el protocolo VPN para conectarte a una ciudad que esté bien lejos de donde estás viviendo actualmente. Esto evitará que tu ISP sepa que estás usando Tor, y evitará que el nodo de entrada de Tor vea tu verdadera dirección IP.

Descubrir lo aburrida que es la deep web

Vale la pena repetirlo: La mayor parte de la deep web es muy aburrida. Tal vez tengas la impresión de que loguearte será como pasar a través de un armario Narnia cyberpunk lleno de misterios. No lo es. Es más bien como volver a una versión anterior de la web, donde las cosas tardan más en cargarse, son un poco más difíciles de encontrar, y donde algunas páginas están olvidadas por completo.

Al igual que con la web normal, vas a necesitar algo de ayuda para encontrar lo que estás buscando. La deep web tiene sus propios motores de búsqueda especiales, por lo que mientras que Yahoo es prácticamente inútil, hay un montón de opciones para elegir. Aquí están algunos de los mejores motores de búsqueda para deep web disponibles, pero incluso estos motores de búsqueda son impredecibles. Si querés consejos sobre cómo perfeccionar tus búsquedas, en esta otra nota está todo lo que necesitás saber.

