Una nueva app te permite salir con personas que se parecen a tus celebridades favoritas

Seamos realistas, es probable que nunca llegues a tener una cita con tu estrella favorita, pero, con Dating AI, una nueva aplicación de citas que utiliza una avanzada tecnología de reconocimiento facial, ahora se podés encontrar los doble de las celebridades, y pedirles una cita.

La aplicación Dating.ai funciona mediante el análisis de una referencia, una foto que subas o selecciones de una lista de celebridades populares previstas dentro de la aplicación, y luego escanea a través de miles de fotos de perfiles de servicios de citas populares como Tinder, Bumper o Plenty of Fish para encontrar personas que son muy similares. La idea de encontrar personas comunes que se parecen a tu celebridad favorita es sólo un argumento comercial, ya que, en realidad, Dating.ai se puede utilizar para encontrar todo tipo de individuos, personas que se parecen a tu ex, las versiones de vos mismo del sexo opuesto (si querés salir con vos mismo). Las posibilidades son prácticamente infinitas.

Heath Ahrens, el fundador de Dating.ai, contó que a él y su equipo se les ocurrió la idea de la aplicación mientras pensaban maneras de utilizar un software de reconocimiento facial avanzado que habían desarrollado. Después de leer sobre otra aplicación que estaba utilizando la API de Tinder, decidieron que el negocio de citas era perfecto para ellos también.

Lanzado en modo oculto hace dos meses, Dating.ai se puede descargar en Google Play y la App Store de Apple en forma gratuita. Se puede elegir de una lista de fotos de celebridades previstas dentro de la aplicación, pero por una cuota mensual de USD 7.99 al mes, podés subir tus propias fotos, y liberar todo el potencial de la tecnología de reconocimiento facial. Eso puede conducir a todo tipo de resultados interesantes, según Ahrens.

“Uno de los chicos que trabaja aquí envió un enlace a su amigo, y su amigo subió la foto de su novia y la encontró. Ella se había olvidado de dar de baja su perfil“, dijo el fundador Dating.ai a NBC News. “Ese tipo de usos son los que se están produciendo de forma orgánica.”

Aquellos que probaron Dating.ai afirman que su tecnología de reconocimiento facial es muy impresionante. Y si bien algunos de los perfiles que saca son sólo de personas que utilizan fotos de celebridades como su foto de perfil, el resto son personas que se asemejan bastante a la consulta.

No está claro cuánto tiempo se podrá utilizar esta avanzada tecnología de reconocimiento facial en aplicaciones de encuentros, ya que los servicios de citas no parecen encantados con esta nueva aplicación de escaneo de sus perfiles de usuario. Tinder afirma que ya se ha puesto en contacto con Dating.ai, pidiéndole que deje de usar su API, y un portavoz de Plenty of Fish dijo que la compañía estaba tratando de lograr que la aplicación sea retirada de la tienda de iTunes.

Heath Ahrens dijo que él no ve el problema, ya que “si estás en una aplicación de citas, querés que te encuentren”.