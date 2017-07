Ahora podés relajarte como un Rockefeller

Originalmente construido hace un siglo por William Avery Rockefeller Jr. como casa de verano de la acaudalada familia, The Point es un complejo turístico de cabañas de madera que parecen salidas de un libro para niños. Pero las suites (que incluyen bares completamente equipados en cada esquina, y empleados dedicados a cada detalle, como prender la chimenea), son 100% para adultos.

El complejo (situado en las orillas del Lago Upper Saranac, cerca de Lake Placid), queda a unas cinco horas de Manhattan, pero el lujo rústico hace que valga la pena el viaje. ¿Donde más se puede tomar un almuerzo al aire libre en una isla privada, pedir cigarrillos, y que luego los entreguen con prontitud en una caja de caoba hecha a mano? ¡Y mucho menos hacer que lleguen en bandeja de plata!

The Point cuenta con abundantes actividades en todas las estaciones: esquí acuático en verano; snowshoeing en invierno; lanchas para pasear hasta que caiga la nieve. ¿Querés una pizza de pepperoni en tu habitación luego de una cena de gala de cuatro platos? No hay problema. ¿Un menú con pastelitos para disfrutar frente a la hoguera? Listo en cinco minutos, completo con galletas caseras y mantas a cuadros. No existe petición demasiado grande o engorrosa para este hotel.

The Point es básicamente un campamento para adultos con dinero y sed de vinos finos. El hotel y su personal se especializan en los pequeños detalles. Las cenas de gala se llevan a cabo los miércoles y sábados por la noche, mientras que las mañanas comienzan con café y deliciosos pasteles entregados directamente a tu habitación. Las comidas nocturnas son comunales, y tienen lugar en dos grandes mesas redondas en el Gran Salón (aunque se puede solicitar un asiento en la mesa del chef, o cenar a solas en la habitación). Mientras que el complejo se destaca por su estilo rústico chic, algunos espacios, como el Gran Salón, tienen una decoración más clásica, acorde a los pudientes visitantes.

La estadía en The Point cuesta desde USD 1.600 por noche, e incluye las actividades y el alcohol. Los más pudientes pueden reservar todo el complejo por USD 25,650 por noche, desde su página web ThePointSaranac.com.