Pan-Sandía, el nuevo hit culinario en Japón

La importancia de las sandías cuadradas en Japón está muy exagerada. Claro, si entrás en las secciones de frutas de regalo de los grandes almacenes podés encontrarlas, pero la gente no las compra regularmente para consumir en casa. No sólo son varias veces más caras que una sandía normal, sino que aparte de la forma, no hay nada realmente especial sobre ellas.

Así que si tenés un poco de dinero extra, y un antojo de sabor a sandía, te invitamos a saltear la fruta cúbica, y probar algo aún más original: una barra de pan de sandía. Oficialmente llamado Suika Pan (literalmente “Pan de sandía” en japonés), este exótico alimento horneado viene de la panadería japonesa Bo-Lo’Gne, y puede encargarse online.

El producto se envía en una caja en forma de cubo decorada con un patrón de cáscara de sandía, que en realidad es una descripción bastante buena del pan en sí.

Al rebanar una porción, el interior rojo vivo se revela a sí mismo, junto con pedacitos de chocolate que imitan las semillas que encontrarías en una sandía real.

La recreación visual es tan minuciosa que le toma un tiempo a tu cerebro procesar lo que está viendo, y tus papilas gustativas probablemente también necesitarán unos momentos para enfrentarse a lo que estás comiendo. El Suika Pan está hecho con jugo de sandía, y entre eso y la consistencia del chocolate, el mordisco causa una cierta confusión momentánea, mientras que tu mente intenta encajarlo en la categoría del pan, del postre, o de la fruta.

El Suika Pan cuesta 2.592 yenes (USD 23), un precio que oscila en algún lugar entre las sandías estándar y las cuadradas. Nada mal para este delicioso crossover culinario.