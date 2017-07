Pocket FM: un radiotransmisor para regiones en crisis

Más allá de las innovaciones tecnológicas, las radios locales siguen siendo una fuente vital de información y entretenimiento en muchas regiones. En tiempos de desastres, guerras, o crisis migratorias, la radio brinda información que puede salvar vidas.

En Siria, la mitad de la población ha sido desplazada. Cientos de miles han perdido la vida en el conflicto y millones están huyendo. Para aquellos que siguen en el país, la infraestructura crítica es inestable, y puede estar bajo el control de las facciones rebeldes. La conexión a internet se interrumpe constantemente, y la señal telefónica va y viene.

Para una situación de crisis como esta, existe un dispositivo sumamente útil a la hora de difundir información. Pocket FM es un radiotransmisor portátil, que les permite a las personas en regiones en crisis comunicarse sin internet, teléfonos celulares, televisión o ante la falta de electricidad.

El uso es muy sencillo, para que funcione sólo hay que conectarlo a una antena, fuente energía, o cualquier dispositivo con salida para auriculares, o USB. Con un solo aparato se pueden transmitir programas en un radio de hasta ocho kilómetros.

Pocket FM fue desarrollado por la firma alemana MiCT (Media in Cooperation and Transition), con la colaboración de IXDS. La empresa, que normalmente no produce hardware, se ocupa del desarrollo de medios en regiones en crisis, y ha estado trabajando para instalar una emisora de radio independiente en Siria llamada Syrian Radio Network, o Syrnet, con la ayuda del gobierno alemán.

Como parte del proyecto Syrnet, MiCT áyudó a desarrollar el trasmisor portátil, para expandir la señal de radio a áreas donde no es posible instalar un receptor grande.

“El desafío en Siria para instalar grandes trasmisores de FM puede ser atemorizante en algunas áreas, porque son fáciles de detectar, fáciles de destruir, y caros de mantener.” afirmó Klaas Glenewinkel, director de MiCT. “Entonces se nos ocurrió la idea de traer varios, pero más pequeños, y crear una red de radiotransmisores para que la gente tenga acceso a información local, en donde la TV y los otros medios no tienen alcance.”

“En aquellos lugares donde no existe infraestructura estable para ningún tipo de medio, pensamos, por qué no volver a la vieja radio. Pero los transmisores FM no han tenido gran desarrollo en los últimos 30 años, así que, volvimos atrás y pensamos como serían los transmisores del futuro.”

Los activistas y periodistas sirios fueron claves para el proyecto. Entre los refugiados que hoy viven en Alemania, hay muchos periodistas calificados, con conexiones con pares y colegas en Siria.

El equipo de MiCT está trabajando para lanzar la última versión del Pocket FM a fin de año. Los desarrolladores están incluyendo nuevas características como la posibilidad de que alguien apague o prenda el transmisor a distancia, a través de un teléfono, además de un panel solar, GPS, y conexión a internet. La nueva versión costará cerca de 2000 dólares.