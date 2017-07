Luego de 3 años espera concretar una cita en Tinder

Esperás ansiosamente que aparezca la notificación “IT’S A MATCH”. Y cuando no lo hace, te decís a vos mismo “obviamente no eran mi alma gemela”, y volvés a intentarlo una y otra vez.

Pero este no fue el caso de Josh Avsec de 22 años, quien sí tuvo coincidencia con su potencial alma gemela Michelle Arendas en 2014.

Pero uno pensaría que después de tres años, los jóvenes se habrían encontrado, se habrían convertido en amigos, o se habrían enamorado. Pero nada de eso ha sucedido.

La pareja compartió sólo once mensajes desde el educado saludo de Josh en septiembre de 2014, que le llevó dos meses a Michelle en responder, y que era realmente muy divertido.

Hahahaha one day I'm going to meet this girl and it's going to be epic. Look at the dates of our tinder texts. pic.twitter.com/DASQK4c5cX

— Josh Avsec (@Wes_03) July 8, 2017