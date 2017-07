Alquilan falsos amigos para convencer al amante de tu pareja que termine la relación

Ginza Ladis 1, una empresa de servicios de investigación privada en Japón, parece pensar que tener a alguien que le hable al amante de tu pareja infiel para que termine el engaño, es la mejor manera de recuperar tu vida amorosa.

Ginza Ladis 1, la compañía de investigación privada de Tokio, está alquilando actores para hacer amistad con el o la amante de tu pareja infiel, y convencerlos de que terminen su relación paralela, para que vos no tengas que hacerlo. Ginza Ladis 1 recientemente dio una entrevista acerca de su servicio “couple busting” (rompimiento de pareja), y resulta que si el cliente está dispuesto a pagar una cuota muy generosa, pueden montar una escena de película para asegurarse de tener éxito en la ruptura de la relación extramarital.

Comienzan por el seguimiento del amante, averiguan sus intereses y pasatiempos, y luego envían al “amigo” para asistir a los mismos eventos, para que se acerquen a ellos. Si esta persona no tiene pasatiempos, no es un problema, simplemente deslizan cupones para varios eventos en su buzón de correo y, básicamente, crean una oportunidad para que el amigo se acerque a ellos. Pero eso es sólo el principio.

Ginza Ladis 1 posee una compañía cinematográfica como subsidiaria, por lo que utiliza actores profesionales como potenciales amigos, y pueden ser muy convincentes. Pero para hacer toda la operación aún más creíble, utilizan la compañía de películas para crear escenas especiales en hoteles, apartamentos e incluso pop-up cafés creados específicamente para este fin. La compañía incluso ha utilizado helicópteros y coches de la policía para crear escenarios realistas.

Una vez que el amigo alquilado ha logrado ganar la confianza del amante, proceden a convencerlos de romper la relación. Sin embargo, no emplean tácticas agresivas. En su lugar, actúan de manera cuidadosa, sugiriendo que merecen más, que son mejores que un segundo violín. O sea, el tipo de cosas que un verdadero amigo diría.

Como se pueden imaginar, este tipo de operación elaborada no es barata. Ginza Ladis 1 ofrece una variedad de planes, desde el “30 días y vemos qué pasa”, con un precio de 380,000 yenes (USD 3,376), a una variante de “240 días con éxito garantizado”, que cuesta 8,600,000 yen (USD 76,419).

La compañía japonesa reconoce que sus servicios realmente no solucionan el problema, ya que no hay nada que impida a tu pareja encontrar a alguien más con quien engañarte, pero afirma que depende de vos asegurarte de que eso no suceda. Con ese fin, también ofrece una variedad de programas de asesoramiento/autoayuda para ayudar a reavivar tu relación.