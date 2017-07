10 motores de búsqueda para explorar la Deep Web

La Web Invisible (o Deep Web) se refiere a la parte de Internet que no está indexada por los motores de búsqueda. La mayoría de nosotros pensamos que los motores de búsqueda más potentes como Google y Bing son un gran oráculo: lo ven todo.

Desafortunadamente no pueden, porque no son divinos en absoluto; son solo arañas de red que indexan páginas siguiendo un hipervínculo después del otro. Y, hay algunos lugares donde una araña no puede entrar.

Tomemos las bases de datos de una biblioteca que necesitan una contraseña para el acceso. O incluso páginas que pertenecen a redes privadas de organizaciones. Las páginas web generadas dinámicamente en respuesta a una consulta a menudo quedan sin indexar por las arañas de los motores de búsqueda.

La tecnología de los motores de búsqueda ha progresado a pasos agigantados. Hoy en día tenemos búsquedas en tiempo real, y la capacidad de indexar contenido basado en Flash y PDF. Pero incluso entonces, quedan grandes franjas de la red que un motor de búsqueda general no puede penetrar. Entonces aparece el término, Deep Net, Deep Web o Web Invisible. Sin embargo, pueden ser nombres no apropiados.

No es que no se pueda acceder a la web invisible en absoluto. Es sólo que para ello debés utilizar las herramientas adecuadas. A continuación, detallamos diez herramientas de búsqueda online que deberías probar:

1– Biblioteca Virtual WWW

Este es considerado el catálogo más antiguo de la web, y fue iniciado por Tim Berners-Lee, el creador de la red. Entonces, ¿no es extraño que se encuentre un lugar en la lista de recursos web invisibles? Tal vez, pero la Biblioteca Virtual WWW enumera una gran cantidad de recursos relevantes en muchos temas.

Por ejemplo, hay 300 sub-bibliotecas con sus propias categorías dentro de la biblioteca principal. La sub-biblioteca de Historia es un buen ejemplo.

Podés ir verticalmente a las categorías o usar la barra de búsqueda. La captura de pantalla muestra la disposición alfabética de los temas cubiertos en el sitio. A pesar de que muchos recursos para deep web han ido y venido, la Biblioteca Virtual WWW continúa incluso después de 26 años.

2- USA.gov

Este es el sitio oficial del Gobierno de Estados Unidos, y el portal de toda la información pública que necesita cada agencia federal o gobierno estatal, local y tribal. El sitio tiene un índice A-Z de todos los temas en el portal, y es una mejor manera de identificar la información que buscás.

Aparte del acceso directo, podés utilizar filtros como “Only USA.gov“, “Images” o “Videos” en la parte superior de la página para obtener resultados más específicos. Y mientras estés aquí, no olvides los sitios de partners como Kids.USA.gov y Publications.USA.gov que también son minas de información especializadas.

3- Science.gov

El resumen en la página de inicio lo dice todo. El motor de búsqueda científica se basa en 60 bases de datos y más de 2.200 sitios web científicos que cubren la información científica federal, incluyendo los últimos resultados de investigación y desarrollo. Probá la página de búsqueda avanzada para bucear en la deep web a través de las bases de datos del gobierno que existen en EEUU.

La herramienta de búsqueda federal puede ser tu primera puerta para la investigación multidisciplinaria que cubre todo, desde información agrícola hasta las tendencias actuales en educación científica para las escuelas en EE.UU.

4- U.S Geological Survey

Los temas del mapa y las imágenes por sí solos podrían valer el precio de la admisión. Aunque no hay ninguno porque el sitio del gobierno es gratis. El trabajo de la organización es transmitir en tiempo real, o casi en tiempo real, datos e información sobre las condiciones actuales y las observaciones de la Tierra. Pero también es una mina de oro para la investigación académica e incluso casual.

Probá el catálogo de National Geologic Map Database. Consultá fotos de satélites e imágenes de la Tierra con la herramienta EarthExplorer. O explorá las más de 100.000 publicaciones científicas y libros. Y mucho más.

5- Directory of Open Access Journals

Buscá artículos en el directorio Open Access Journals. Se trata de documentos académicos que están a disposición de cualquiera “sin barreras financieras, legales o técnicas más allá de las inseparables del acceso a Internet”. En resumen, el conocimiento es gratuito.

DOAJ mantiene el control de calidad con una rigurosa revisión por pares. El repositorio actual tiene más de 9000 revistas con casi 2,5 millones de artículos en todos los temas. Es posible que esta información no esté disponible con una búsqueda de Google, aunque Google Académico puede tener acceso a parte de la información. Pero DOAJ es una mejor herramienta de investigación, ya que está cuidadosamente curada con un muy bien diseñado motor de búsqueda avanzada.

6- Voice of The Shuttle

¿Estudiás literatura? Probá Voice of The Shuttle. Es un rico directorio de recursos online sobre literatura, humanidades y estudios culturales. El directorio de búsqueda ha evolucionado para incluir temas como Tecnociencia y Cultura, Cibercultura y Tecnología de la Escritura para mantener el ritmo de los tiempos.

El sitio comenzó como una herramienta de apoyo para el Departamento de Inglés de la Universidad de California en 1994. Hoy en día, se sigue actualizando y se puede navegar a través de recursos primarios y secundarios.

7- RxList

Aunque Google ofrece información médica cuando buscás tus síntomas, necesita toda la ayuda que pueda obtener. RxList es una completa base de datos de medicamentos recetados en Estados Unidos. El índice es una enciclopedia de medicamentos recetados, identificador de pastillas y localizador de farmacias de uno.

Con el aumento de los suplementos, también hay una parte dedicada del sitio para las vitaminas, hierbas y suplementos dietéticos. Cada sección tiene su propia herramienta de búsqueda y/o lista alfabética.

El recurso médico es una ramificación de calidad de la red WebMD. Los datos provienen de fuentes como la FDA, Cerner Multum, y First Data Bank, Inc.

8- Infoplease

Esta enciclopedia online comenzó como un concurso de radio en 1938. Hoy en día, Infoplease es un portal de información con una gran cantidad de herramientas. Utilizando el sitio, podés aprovechar un buen número de bases de datos, revistas electrónicas, almanaques, libros electrónicos, diccionarios de sinónimos, atlas, boletines, listas de correo, catálogos de tarjetas de biblioteca online, artículos y directorios de investigadores.

Infoplease también tiene algunas ramificaciones copadas como Factmonster.com para niños, y TeacherVision, ambos parte de la misma red educativa.

9- WorldCat

Pensá en él como el motor de búsqueda de las bibliotecas tradicionales a través del mundo. El meta-catálogo de 72.000 bibliotecas en 170 países puede ayudarte a encontrar cualquier paper, libro, tesis, video, activo multimedia, e incluso artefactos de museos almacenados en alguna parte.

La mejor manera de utilizar esta enorme base de datos es con la herramienta de búsqueda avanzada. La información que se encuentra aquí también es útil para crear citas para tu trabajo de investigación.

10- The National Security Archive

Este es un recurso no gubernamental para documentos de seguridad no clasificados. Es el mayor repositorio de tales documentos fuera del gobierno de los Estados Unidos. Establecido para chequear los secretos crecientes del gobierno, el sitio utiliza una búsqueda personalizada de Google para dar acceso a más de 10 millones de páginas de documentos gubernamentales.

Los artículos son fuente principal de material para periodistas, evangelistas de la seguridad e investigadores. Una creciente colección de libros de información electrónica es una parte más pequeña de los documentos, pero ofrecen una mirada curada a la seguridad nacional de EE.UU., la política exterior, la historia diplomática y militar, y la política de inteligencia.

