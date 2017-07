El uso intensivo de redes sociales ​​conduce a una mayor variedad de fuentes de noticias, según un estudio

Usar mucho las redes sociales (aunque no tengas la intención de buscar noticias) implica que en algún momento terminarás haciendo clic en un link de noticias, por lo que los usuarios de redes sociales, en promedio, están consumiendo una porción más amplia de noticias que los que no las usan.

Si bien todavía es posible construir una burbuja perfecta para evitar las noticias usando Internet, una vez que entrás a las plataformas sociales, las paredes se derriban, y es más que probable que termines expuesto a las fuentes que no comparten tus principios.

La investigación “Using social media appears to diversify your news diet, not narrow it” de Nieman Lab es muy completa, y señala que la división no es tanto acerca de dónde recibimos nuestras noticias como la forma en que decidimos si confiar en ella.

Estamos en medio de una crisis ontológica: hemos perdido el frágil consenso sobre cómo saber si las cosas son ciertas. Las declaraciones de los presidentes, los paneles de científicos independientes, y las revistas revisadas por pares ya no llevan el anillo de la verdad para grandes grupos de personas cuya antigua regla de oro era confiar en esas fuentes.

Por lo tanto, la cuestión de si estamos leyendo diversas fuentes de noticias no es tan importante como si tenemos una amplia convergencia sobre cómo saber si confiar en esas fuentes.

Dos cosas son inmediatamente llamativas. En primer lugar, en la mayoría de los países y en la mayoría de los grupos no utilizan fuentes de todo el espectro político. En segundo lugar, tanto los usuarios de las redes sociales como los que incidentalmente están expuestos a las noticias en las redes sociales no sólo (a) consumen noticias de más fuentes sino también (b) tienen una dieta de noticias online políticamente más diversa que aquellos que no usan redes sociales o medios de comunicación en absoluto.

En EE.UU., sólo el 20 por ciento de los que no utilizan redes sociales consumen noticias de las marcas online con audiencias tanto de izquierda como de derecha. Pocas personas optan por una dieta de noticias políticamente diversa cuando utilizan sus propios medios. Sin embargo, la cifra se eleva al 37 por ciento para aquellos incidentalmente expuestos a noticias en redes sociales, ya que ven los enlaces de noticias publicados por personas con opiniones diferentes y diferentes patrones de consumo de noticias.

El 44 por ciento de los que utilizan las redes sociales para las noticias terminan usando fuentes de izquierda y derecha, o sea más del doble del número de no usuarios. El mismo patrón se repite en Alemania y en Reino Unido.

Nos centramos aquí en si el uso de las redes sociales conduce a estrechas burbujas de filtro, o si el filtrado algorítmico en sus formas actuales impulsa una mayor diversidad mediante el descubrimiento distribuido. Se ha demostrado que el uso de los medios de comunicación social está constantemente asociado con más y más diversas dietas de noticias, y que la diferencia es clara, incluso para los que se exponen incidentalmente, los que utilizan las redes sociales para otros fines, y se terminan cruzando con las noticias en el camino. El análisis preliminar de otras formas de filtrado algorítmico como los motores de búsqueda y los agregadores de noticias indican resultados similares.

