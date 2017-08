Lanzan el libro para colorear más caro del mundo

Los libros para colorear de adultos se han vuelto increíblemente populares en los últimos años, con más y más adeptos que lo usan como una manera de relajarse, combatir el estrés y soltar a su niño interior. Se los puede encontrar en cualquier librería, y hay miles de temas para elegir. Pero la empresa de bienes y servicios de lujo Very First To investigó y encontró que no había libros para colorear para gente rica, por lo que decidieron hacer uno. Y es realmente muy especial.

Como su nombre lo sugiere, el Bespoke Coloring Book es una obra de arte única en su tipo, con ilustraciones basadas en las preferencias personales del comprador. El renombrado ilustrador Ian Beck, que trabajó en la icónica tapa de álbum “Goodbye Yellow Brick Road” de Elton John, se reunirá con el cliente para aprender sobre las cosas importantes en su vida, su familia, lugares favoritos y momentos importantes que haya experimentado. Basándose en esta información, dibujará 10 ilustraciones únicas, en el estilo acordado por el comprador.

“Estoy encantado de ser parte de este proyecto”, dijo Ian Beck. “Me imagino que el tipo de temas que la gente va a querer ilustrar incluyen: un retrato de sí mismos; mascotas; casas; lugar de vacaciones favorito; la familia en su restaurante favorito; casa de campo, etc. Este es un hermoso recuerdo de familia para guardar por generaciones.”

Una vez que las ilustraciones hayan sido dibujadas en papel artesanal, serán encuadernados por Masters Bookbinding, usando soló técnicas y herramientas tradicionales. Cada libro tendrá una cubierta de cuero en relieve, y el nombre del destinatario se grabará con papel de oro de 24 quilates.

Suena maravilloso, pero tiene un precio consecuente. El libro para colorear personalizado tiene un precio de USD 30.850. ¿Se imaginan lo rico que hay que ser para gastar ese dinero en un libro de 10 páginas para colorear? Bueno, si podés permitírtelo, el Bespoke Coloring Book se puede encargar en el sitio web de VeryFirstTo.