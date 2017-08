Ávidos de video, los medios comienzan a clasificar los anuncios como contenido

A medida que los medios online se apresuran a alimentar las plataformas más ávidas de video como Facebook y Twitter, algunos están utilizando un sencillo truco: ¡Simplemente publican anuncios!

Medios como Business Insider y Cheddar suelen emplear la táctica, que a menudo implica la reedición de un comercial de televisión o video de marketing de una compañía de terceros, agregando algunos subtítulos y música, y reposteando el clip resultante en sus propias cuentas de redes sociales y sitios web.

Por ejemplo, la empresa de noticias financieras Cheddar publicó un video en sus cuentas de Twitter y Facebook presentando el “Sock Slider”, un dispositivo diseñado para ayudar a la gente a ponerse los calcetines sobre sus pies sin estirarse ni tensarse. El video, con un logo de Cheddar en una esquina, y la leyenda “Anunciado en TV” en la otra, mostraba el mismo material que un aviso de televisión de 60 segundos para el producto, pero con música y leyendas de Cheddar en lugar del comercial audio.

This device puts your socks on for you. #CheddarLIVE pic.twitter.com/qDOP8l4sgQ

Desde que fue publicado, el video del Sock Slider acumuló más de 130.000 “vistas” solamente en Facebook. En Twitter, el aviso pre-roll para otras compañías incluso se reproducía delante del comercial Sock Slider reutilizado.

“Nuestro público en Facebook ama este contenido. Es lo que funciona en el feed de noticias donde la gente se desplaza rápidamente con el sonido apagado “, dijo el director ejecutivo de Cheddar, Jon Steinberg, agregando que los videos sobre “gadgets y tecnología visual cool o gizmos” funcionan particularmente bien.

Los consumidores, por su parte, nunca sabrán que el video que están viendo comenzó realmente como un comercial de televisión.

“Algunos [de los videos] son ​​contenido publicitario, aunque estos mensajes no son pagos, y no patrocinan el contenido, pero otros no tienen nada que ver con el contenido de los anuncios”, dijo Steinberg.

Sock Slider no participó en el post, y no pagó por él, dijo Steinberg. Allstar Marketing Group, propietario de la marca Sock Slider, no respondió ante la solicitud de comentarios.

Algunos sugieren que el reenvasado y reposting de anuncios pone de relieve la mentalidad de “giro hacia el video” que muchos medios ahora muestran. El impulso para producir contenido de video para alimentar plataformas y atraer anuncios de video potencialmente lucrativos es visto cada vez más como una solución potencial a un problema de modelo de negocio cada vez más desafiante.

Para los medios, reenvasar un anuncio es a menudo un proceso simple que puede llevar a un editor de video con experiencia relativamente poco tiempo, y el resultado es una situación en la que ganan todas las partes. El medio obtiene un contenido de video rápido y fácil que puede publicar en las redes sociales y potencialmente vender publicidad, las plataformas se vanaglorian de los millones de videos que se suben a sus servicios, y la empresa que produjo el video obtiene más exposición.

Los medios también pueden recibir una comisión por las ventas que ayudan a concretar, incluyendo enlaces asociados junto a los videos. Si estos vínculos impulsan a los usuarios a comprar los productos, el medio recibe una parte.

Business Insider publica regularmente videos de marketing reenvasados ​​en las distintas cuentas de redes sociales que opera. La semana pasada, su marca Insider publicó varias veces un video sobre un producto de jardinería llamado Drill Till, incluyendo las mismas imágenes que aparecen en videos de marketing publicadas en el sitio web de Drill Till. El video fue producido originalmente por la compañía de desarrollo de productos Mind64.

This tool helps you get rid of pesky weeds without the back pain.

If you want to buy one, use our link 👉 t.co/y0t2kcds4P pic.twitter.com/TfBvKe3y2f

— INSIDER (@thisisinsider) July 27, 2017