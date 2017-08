Artista agorafóbica viaja por el mundo sin salir de su casa

Jacqui Kenny siempre ha querido viajar por el mundo, conocer gente nueva y descubrir diferentes culturas, pero sufre de agorafobia (un trastorno de ansiedad caracterizado por el miedo a los espacios públicos, transporte público, espacios abiertos y/o grandes multitudes), por lo que rara vez sale de su casa. Por suerte, la tecnología moderna le permite vivir su sueño, o algo parecido.

Jacqui fue diagnosticada con agorafobia hace 8 años, pero ha estado lidiando con ansiedad extrema y ataques de pánico desde hace más de 20 años. El año pasado fue un momento especialmente difícil, ya que la compañía que había co-fundado durante muchos años acababa de cerrar, y lidiar con ese estrés, además de sus problemas mentales, se hacía difícil. No sabía lo que iba a hacer con su vida, y dejar la casa para enfrentar el mundo no era una opción. Necesitaba algo para mantenerse ocupada, y de alguna manera, descubrió Google Street View.

“No puedo recordar por qué comencé a mirar a través de Google Street View, pero me empecé a tropezar con algunas cosas que me gustaron, y decidí profundizar un poco más”, dijo la artista de 43 años. “Realmente me encantaron las posibilidades que vienen con seleccionar y curar miles de millones de imágenes que han sido capturadas y congeladas en el tiempo. Las cámaras de Google le dan a las imágenes un punto de vista realmente interesante.”

Después de jugar un poco con el servicio online, Jacqui empezó a explorar lugares recónditos (nunca atracciones turísticas), recorriéndolos calle por calle, hasta que encontraba imágenes que le llamaban la atención (generalmente lugares áridos donde la luz es extremadamente baja o alta). Entonces capturaba la imagen y la guardaba en su computadora. Experimentar el mundo desde la comodidad de su propia casa se convirtió en una gran parte de su vida, y antes de que se diera cuenta, acumuló una colección de alrededor de veintiséis mil fotos. Empezó a editarlas y compartirlas en su cuenta de Instagram, llamada Agoraphobic Traveler.

“Al principio me preocupaba que quedarme en casa por largos períodos de tiempo y buscar a través de Google Street View sería insalubre, pero de hecho ha sido todo lo contrario”, dice Jacqui. Realmente abrió mi mundo y me hizo sentir más conectada. Además, ha sido una gran manera para expresarme y mostrar mi visión única del mundo, aunque lo esté haciendo desde casa”.

Como se pueden imaginar, ver el mundo a través de Google Street View no es lo ideal. Por un lado, todo está congelado, y tampoco se puede ver todo, que es una de las mayores decepciones de Jacqui. “Tantas veces voy a ver algo en la distancia que parece increíble, pero luego se detiene delante un coche o algo se interpone en el camino. Sucede el noventa por ciento del tiempo. Siempre tengo que estar preparada para esa decepción”, dijo la artista.

Sin embargo, es definitivamente una gran alternativa para alguien que tiene grandes problemas para tratar con la mera idea de subir a un avión y visitar los lugares que ha visto online. Jacqui, que vive en Londres, tuvo hacer terapia durante meses, antes de poder viajar a Nueva Zelanda para la boda de su hermana. A veces, tiene problemas para caminar por los pasillos del supermercado, por miedo a tener un ataque de pánico y no poder escapar. La mayoría de las veces, teme tanto dejar sus espacios seguros, que ni siquiera puede salir de su casa.

“Antes de que mi ansiedad se desatara, soñaba con ser fotógrafa”, dijo Kenny. “Me resigné a que esto nunca suceda. Ahora siento que la condición no me define, sino que es parte de mí”.