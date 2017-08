La nueva herramienta de The Guardian para mejorar el feedback con los lectores

The Guardian sumó una herramienta en la parte inferior de las páginas de artículos para que los lectores puedan votar por temas sobre los que quieren más detalles.

Para un artículo sobre el manifiesto del Partido Conservador sobre la asistencia social, el Guardian ofreció tres preguntas que podría responder para los lectores. Las opciones: cuánto tendría que pagar una persona promedio por el cuidado social bajo las propuestas conservadoras; si había un problema con la financiación de la asistencia social; o si es justo llamar a los planes de cuidado social conservadores un “impuesto mortal”. Más tarde, los artículos sobre el mismo tema presentaban un fragmento de 100 palabras sobre cuánto tendría que pagar una persona promedio por el cuidado social, la misma pregunta que había recibido la mayoría de los votos. Los datos de la herramienta, simplemente llamada Preguntas del Lector, vuelven a los editores para dar forma a la futura cobertura.

“Los datos nos enseñan que no debemos hacer suposiciones sobre los niveles de conocimiento del lector”, dijo Chris Moran, editor de proyectos estratégicos de The Guardian. “Los editores están ahora manejando una historia que podrían conocer al derecho y al revés mucho más objetivamente”.

Otro ejemplo: los lectores de artículos sobre los disturbios civiles en Venezuela se preguntaban repetidamente por qué el país está en crisis. Ahora, los artículos que cubren las noticias de allí, contienen una caja de texto que detalla el trasfondo económico y social que conduce a la inquietud. Los lectores pueden votar si el fragmento fue útil. Tal vez como era de esperarse porque las cajas contienen información de los lectores solicitaron, están recibiendo una tasa de respuesta positiva del 97 por ciento.

The Guardian inició el proyecto en marzo, agregando la herramienta a un artículo al día publicado en la sección Internacionales. Según el medio, cada pregunta tiene miles de respuestas de lectores, que ascienden al 9 por ciento de las personas que ven la pregunta en promedio. En algunos casos, esto se eleva al 20 por ciento, pero hace tres semanas, se redujo al 3 por ciento. “Pensamos que algo había salido mal con la herramienta”, dijo Moran, “pero los datos nos decían que el artículo había hecho un buen trabajo al responder a la pregunta”.

Los datos se introducen en Ophan, la herramienta de análisis del Guardian, y son incorporados al formato de texto correcto para un artículo más tarde ese día. Según el diario, el 80 por ciento de todas las preguntas hechas desde el inicio del proyecto son de lectores regulares, que el diario define como lectores que han estado en contacto con el Guardian por lo menos siete veces en total, sin más de una brecha de siete días entre cada visita.

Este lector de datos de respuesta se examina de forma aislada, por lo que el editor no puede ver si estas personas ya son miembros de The Guardian, por ejemplo, pero Moran no se ocupa de esto. “El ciclo regular representa a las personas que van a formar una relación más profunda con nosotros”, dijo.

Desde abril, han ampliado Reader Questions a otras tres secciones: deportes, negocios, medioambiente, tecnología, y ciencia. Idealmente, cada sección debería agregar la herramienta a un artículo a diario. Dentro de cuatro meses, el Guardian espera extenderlo a todas las secciones de noticias en la organización. También están pensando lanzarlo en las redacciones de EEUU y Australia.

“Los tres meses que funcionó en la sección Internacionales realmente mejoró el proceso”, dijo Nathan Good, gerente de producto de The Guardian, agregando que fue un esfuerzo colaborativo en varios departamentos. “Conocemos los tipos de preguntas que hacer, la apariencia de los datos, y la forma en que la gente puede acceder a ellos; ahora estamos trabajando en los diferentes vehículos para contestar esas preguntas”.

El Guardián decide las preguntas y los artículos en los que aparecen durante sus reuniones editoriales matutinas. Además de la intuición editorial, el diario bucea la sección de comentarios para ver si hay temas sobre los que la gente está preguntando.

“La principal ambición periodística de la organización durante el próximo año es explicarnos a nuestros lectores de la mejor manera posible”, dijo Moran. “Hemos empezado con pequeños casos específicos de noticias, pero estamos construyendo algo más expansible. En última instancia, éstos no serán sólo fragmentos de 100 palabras, sino la base de los artículos.”

Vía