El emprendedor que hace casas prefabricadas cool a US$ 1000 el m2

El sueño de la casa propia puso a pensar al emprendedor Julián Arostegui. Se dio cuenta que, en la Argentina, hay 60 mil personas con un lote propio pero que no construyen. Entonces, ¿por qué no ofrecerles una casa de diseño cool lista para entrar a vivir en 120 días?

“No es prefabricada”, aclara Arostegui. “Si bien a veces usamos el término, para que se entienda mejor, no lo son. Se trata de casas que utilizan la última tecnología para la construcción y que apuntan a la clase media que, teniendo un terreno, no quieren involucrarse en las dificultades de buscar la mano de obra para que construya o que no tiene la posibilidad de financiar un proyecto que suele volver de muy largo plazo”, cuenta sobre Una Casa, el emprendimiento que nació en 2014 y que, preventa de por medio, ya tiene a 300 interesados.