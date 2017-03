Macri y Milagro Sala: una derrota previsible

A pocas horas de cumplir su primer año de Gobierno, el presidente Mauricio Macri enfrenta un dilema que ya no tiene salida sin costo: qué hacer con Milagro Sala. Es un laberinto al que entró empujado por su aliado, el gobernador jujeño Gerardo Morales, y donde ahora está arrinconado por la presión unánime de los organismos de derechos humanos con prestigio internacional. Si Sala sigue presa, la presión sobre Macri será cada vez más potente, y deberá responder por el tema en cada lugar del mundo donde aterrice. Si la libera, deberá pagar el costo político por la marcha atrás. Muchas veces, los seres humanos, y más aún los presidentes, unen lo inútil a lo desagradable. Este es uno de esos casos: tarde o temprano Sala recuperará la libertad y la gestión de Macri, en términos democráticos, tendrá una mancha.

Es difícil entender que alguien, en un Gobierno que presume de ser técnicamente capacitado, no haya previsto lo que necesariamente iba a suceder. Es muy exótico que en un país democrático detengan a un líder opositor. Solo se puede evitar el escándalo internacional si la fundamentación para hacerlo es muy sólida. Sala fue detenida días después de la asunción de Morales. La actitud de los tribunales es sumamente sospechosa, desde el momento en que no tomaron ninguna medida contra ella antes del 10 de diciembre de 2015 y las tomaron todas luego del cambio de Gobierno. Sala no está condenada por ningún delito, no intentó fugarse. Fue detenida bajo el cargo de ‘sedición’, es decir, porque protestaba. Luego le informaron que seguiría presa como sospechosa de asociación ilícita y porque se presumía que libre, obstruiría el trabajo de la Justicia. Ni Macri ni Morales ni el Tribunal Superior de Justicia jujeño podrán convencer a Amnesty o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es razonable tener detenido a un opositor durante un año para que la Justicia pueda proceder: existen, claro, métodos alternativos.