¿Cuánto se puede ingresar sin pagar en la Aduana?

Si estás por viajar, deberías asegurarte de que lo que vayas a sacar del país cumpla con las normas de la Aduana Argentina sobre lo que está, o no, libre de impuestos.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) define como equipaje todos aquellos efectos personales, nuevos o usados, que un viajero normalmente ingresa para su propio uso, o para ser obsequiados, “siempre que su cantidad, naturaleza o variedad, no indique que se importan o exportan con fines comerciales o industriales”.

Quienes viajan con computadoras personales, teléfonos inteligentes de última generación y cámaras fotográficas o de video, antes de salir de la Argentina deberán declararlos y exhibirlos en el stand del aeropuerto destinado para tal fin. Allí, un funcionario les indicará si los equipos con los que viaja cumplen con las características para ser declarados en el formulario OM 121. Una vez completada la planilla, quedará registrado que se está viajando con determinado equipo. Tené en cuenta que, por lo general, los equipos que no son ensamblados o elaborados en la Argentina son los más susceptibles de declaración, como por ejemplo los productos Apple más recientes.

Algunos de los equipos que la AFIP ha dispuesto como declarables son:

Celulares importados como el iPhone 5S en adelante, Samsung Galaxy (sólo los modelos más recientes), cámaras semireflex de 16 Megas en adelante, cámaras reflex con sus respectivos objetivos y sus accesorios electrónicos; cámaras GoPro; Productos Apple recientes: iPad Air, iPad Mini con huella digital, iPod, iPod Nano 7, MacBook Pro y Air (y los que salgan después de estos); GPS (modelos recientes), y en general otros artículos electrónicos que tengan menos de un año de uso y de haber salido al mercado.

El formulario OM 121 deberá completarse una sola vez. Al regresar al país éste servirá como prueba de que el artículo no fue adquirido en el exterior, y no estarán obligados al pago de los impuestos correspondientes. Recomendamos no tirar dicha declaración ya que la misma servirá cada vez que se salga e ingrese de nuevo al país.

Equipaje acompañado o de mano



Además de los efectos de uso personal u obsequios que no tengan objetivo comercial, también se podrá sacar objetos comprados en el país por un valor de hasta 2.000 dólares o su equivalente en otra moneda, “siempre que se trate de productos de libre exportación, se declaren por escrito y se adjunten las respectivas facturas de compra”, aclara la Afip.

Franquicia vigente (es el valor en dinero de los artículos que se pueden ingresar al país sin pagar impuestos)

Un viajero puede ingresar libre de impuestos:

Ropa y objetos personales; libros y otras mercaderías, hasta un límite de 300 dólares cuando ingresa por vía aérea o marítima y de 150 dólares cuando lo hace por vía terrestre o acuática.

Los menores de 16 años pueden ingresar sólo 150 dólares por vía aérea y 75 dólares por vía terrestre o acuática.

Esta franquicia es individual, intransferible y puede ser utilizada solo una vez por mes. Las franquicias se suman si se viaja en pareja o en familia.

Franquicia adicional: otros 300 dólares en productos podrán ser ingresados si fueron adquiridos en algún ‘Duty Free’ del territorio argentino.

Si un viajero supera los límites de estas franquicias, deberá abonar el 50 por ciento del valor excedido. Por ejemplo: si compró un equipo por un valor de 600 dólares, deberá pagar 150 dólares, es decir, el 50 por ciento de los 300 dólares en los que se excedió.

Es importante que cada viajero conserve y presente las facturas de compra de la mercadería que va a ingresar. De lo contrario la aduana argentina establecerá el valor que deberá abonar por el exceso.

Dinero



Cada viajero está obligado a declarar en el formulario OM 2087 el dinero en efectivo que ingresa, solo si éste supera los 10.000 dólares o su equivalente en otra moneda. Esto incluye tanto efectivo como cheques de viajero. El mismo monto límite se aplica a quienes vayan a retirar de la Argentina metales preciosos y dinero en monedas extranjeras. La AFIP también aclara que los pasajeros entre los 16 años y 21 años, podrán salir del territorio argentino con un máximo de 2.000 dólares y los menores de 16 años podrán llevar un máximo de 1.000 dólares o su equivalente en otras monedas.