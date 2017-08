35 blogs de periodistas, para periodistas

Journalism.co.uk y eCuaderno acaban de publicar dos listas de blogs, en inglés y español respectivamente, sobre periodismo realizados por periodistas.

A continuación una síntesis de los dos posts con recomendaciones de periodistas, académicos y fotoperiodistas que comparten consejos y puntos de vista sobre la industria de los medios, redes sociales, aplicaciones, herramientas y avances tecnológicos.

Los blogs se enumeran en orden aleatorio, y no se incluyeron blogs hosteados por empresas de medios u otros sitios.

En inglés:

1. One Man and His Blog

Adam Tinworth ha estado blogueando por más de 10 años, escribiendo sobre tecnología digital, industria editorial y periodismo. Trabaja como consultor en periodismo digital, industria editorial, mobile y redes sociales, y es conferenciante en el Departamento de Periodismo de la City University de Londres.

2. The Buttry Diary

Steve Buttry comenzó la formación de periodistas en la década del 90’, y fue previamente editor de transformación digital en Digital First Media en EE.UU. Su blog ofrece consejos para periodistas, así como comentarios de los medios sobre temas como barreras de pago, estrategia móvil, periodismo empresarial, ética y precisión.

3. Reflections of a Newsosaur

Alan D. Mutter es un veterano ejecutivo de medios y conferenciante sobre nuevos medios en la escuela de Periodismo de la Universidad de California en Berkeley. Él escribe en su blog explicando que “teme que las empresas de noticias están yendo hacia su extinción”.

4. David Higgerson

David Higgerson escribe sobre periodismo de datos, redes sociales y libertad de información, y hace informes semanales de historias generadas por FOI. Es director de la publicación digital responsable de los sitios web regionales dentro de Trinity Mirror, y también utiliza su blog para reflexionar sobre las oportunidades digitales para periodistas regionales.

5. Headlines and Deadlines

Alison Gow utiliza su blog para compartir sus pensamientos sobre periodismo y narrativa digital, y publica recomendaciones de lectura semanales. Es editora del equipo de innovación digital de Trinity Mirror Regionals.

6. Jack of Kent

David Allen Green es comentarista legal en FT.com y ex corresponsal legal del New Statesman. Ha escrito en el caso de difamación de Simon Singh y trabajado como abogado de apelación en el caso “Twitter joke trial “. Su blog bien vale la pena en cuanto a información relacionada con el derecho.

7. Web Journalist

El blog de ​​Roberto Hernández se centra principalmente en la exploración de la relación tecnología/periodismo. Hernández es el co-fundador de la discusión #wjchat para periodistas, y co-creador de Diversify Journalism Project, trabajando más recientemente con temas como realidad aumentada, y realidad virtual.

8. DigiDave

David Cohn es director senior de Advance Publications, y ex productor ejecutivo de AJ+. Tiene un blog sobre innovación en medios de comunicación cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de nuevas prácticas del periodismo participativo.

9. The Authentic Storytelling Project

Christoph Trappe ha trabajado como periodista y estratega de marketing de contenidos, y escribe sobre las mejores prácticas para contar y compartir historias en las redes sociales.

10. End of Journalism

David Bauer es la cabeza del periódico suizo Neue Zürcher Zeitung (NZZ). En su blog recopila y comparte artículos para reflexionar de toda la web, y se centra en entender dónde están los límites del periodismo en la era digital.

11. How To Story

How To Story es un blog sobre narrativa y periodismo visual, escrito por los periodistas con sede en Bélgica Tim Verheyden, Tom Rumes y Andries Fluit. Su objetivo es ayudar a otros periodistas a mejorar su trabajo mediante la publicación de una serie de materiales creativos, consejos y tendencias de la industria.

12. David Hepworth

David Hepworth es el director editorial de Development Hell y escribe para The Guardian.

13. Jon Slattery

Jon Slattery es periodista independiente y ex editor del Press Gazette. Publica las citas de medios de comunicación de la semana y utiliza su blog para ofrecer una “visión independiente sobre cuestiones de medios de comunicación”.

14. A Digital Editor’s Tale

Richard Kendall es el editor de contenido digital de Johnston Press. Escribe sobre “la travesía siempre cambiante de un hombre a través de las noticias digitales”.

15. Jack Lail

Jack Lail, director digital del Knoxville News Sentinel, utiliza su blog para compartir noticias sobre la industria. Se mantiene al día con los últimos experimentos con comentarios online y enlaces a recursos relacionados.

16. Journal of a Journalist

Neal Ungerleider escribe sobre tecnología y ciencia para Fast Company. En su blog publica una mezcla de artículos originales, enlaces a otros proyectos y ofertas de trabajo, y también ha puesto en marcha recientemente un boletín de noticias.

17. Journerdism

Will Sullivan, especialista en innovación para el 18F, escribe sobre sus pensamientos sobre el futuro del periodismo y postea “cosas para nerds”. Los temas incluyen nuevas tecnologías en móviles y tablet, periodismo y narración multimedia.

18. The Word Yard Project

Escritor, editor y co-fundador de Salon, Scott Rosenberg comparte selecciones de enlaces semanales sobre tecnología y medios de comunicación.

19. The Joy of Unemployment

La freelancer Anneke Steenkamp ofrece una visión de las redes sociales, el marketing, el reclutamiento, la carrera y el desarrollo personal.

20. Bleacher Report

Bleacher Report está escrito en su mayoría por el periodista King Kaufman, y se ocupa de cuestiones de periodismo, noticias y tendencias en medios deportivos.

En español:

21. Centro de Formación en Periodismo Digital

(UDG) por varios autores @cfpd_udg

22. Clases de Periodismo

por varios autores @cdperiodismo

23. Comunicación se llama el juego

por Pablo Herreros@PabloHerreros

24. Comunicación y otras chicas del montón

por David Martinez Pradales @dmartinezpr

25. Conversaciones con

por varios autores @conversacionesc

26. d+m

por Eva Sanagustín @evasanagustin

27. Digitalismo

por Hugo Pardo @Hugo_pardo

28. DogTrack

por varios autores @dogtrack_es

29. eCuaderno

por José Luis Orihuela @ecuaderno

30. Hangouts de Periodismo

por varios autores @HangoutsPer

31. Hipermediaciones

por Carlos Scolari @cscolari

32. Periodismo en las Américas

por varios autores@centroknightut

33. Puroperiodismo

por varios autores @puroperiodismo

34. Quintatinta

por Diego Areso @quintatinta

35. 1001 Medios

por varios autores @1001Medios

