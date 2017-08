Periodismo

El 7 de junio celebramos un nuevo Día del Periodista. Como suele ocurrir en los últimos años, me piden alguna opinión sobre el ejercicio de nuestra profesión. Me dicen que hable de los cambios en los medios y de las nuevas tecnologías. Me doy cuenta de que nada me interesa menos. No quiero decir cosas que ya conocen. Hay nuevas formas de comunicar, nuevos emisores y nuevos consumidores de información que, a la vez, también emiten noticias. No quiero hablar de la inmediatez ni de la crisis de los medios tradicionales. Ni del algoritmo en la web ni de las redes sociales. Hay especialistas más capacitados y abundante bibliografía sobre estos fenómenos que están revolucionando la comunicación. Me interesa más abrir un debate sobre la manera en la que estamos desarrollando nuestro trabajo. En mi opinión, es el momento de mayor degradación profesional desde el retorno a la democracia. Lo hago en forma de decálogo, en recuerdo y homenaje a ese maestro de periodistas que fue Tomás Eloy Martínez, quien en el decálogo del buen periodista que supo elaborar, anunció: “El único patrimonio del periodista es su buen nombre. Cada vez que se firma un artículo insuficiente o infiel a la propia conciencia, se pierde parte de ese patrimonio, o todo”. Ojalá este punteo sirva para abrir un debate necesario.

Decálogo Ético para Periodistas