Los sitios de noticias más exitosos en Facebook en julio de 2017

La consultora Newswhip publicó recientemente el ranking de los sitios más exitosos de Facebook en julio de 2017, en el cual se listan aquellos en los que los medios obtienen la mayor cantidad de shares, likes, comentarios y reacciones sobre su contenido.

Éstos fueron algunos de los aspectos más destacados:

El Daily Mail registró más de 26 millones de interacciones para convertirse en el sitio con más engaged por primera vez en Facebook.

Hubo varios debutantes en los primeros 25 del ránking, incluyendo el Washington Journal y NDT TV.

Los principales medios, incluyendo BuzzFeed, Huffington Post y otros, continúan logrando decenas de millones de interacciones cada mes.

El análisis midió el engagement total de Facebook (likes, comentarios, shares y reacciones) en los enlaces de medios de lengua inglesa. El engagement sobre contenido nativo como videos e imágenes no está incluido en el total. Debido a eso, estas clasificaciones dan una visión profunda de cómo los lectores se comprometen con contenido web de diferentes sitios.

Hay un cambio significatio en el ranking de este mes. Por primera vez, el Daily Mail está en la cima con más de 26 millones de engagements en su contenido web en julio.

El Daily Mail ha sido una presencia constante en los rankings de NewsWhip desde hace un tiempo, pero este es su desempeño más fuerte hasta la fecha. Vencieron a la competencia de los principales medios como el Huffington Post y BuzzFeed en julio, y lograron aumentar su participación total en alrededor de 4 millones de interacciones desde la última encuesta realizada en marzo.

Es probable que el enfoque del Daily Mail en el mercado estadounidense tenga mucho que ver con este alcance extendido. En términos de lo que está funcionando para DM en Facebook, el sitio es bien conocido por sus titulares descriptivos, que se pueden ver tanto en su página web como en sus redes sociales.

La mayoría de sus historias más populares en Facebook en julio también se centraron en noticias de última hora, y ángulos de interés humano. Como ha señalado antes el blog de Newswhip, traer un elemento humano a las historias en Facebook es una gran manera de conectarse con los usuarios de redes sociales, y es una táctica que utiliza con frecuencia el Daily Mail.

El sitio de entretenimiento Bored Panda está en segundo lugar, también su mejor desempeño en el ranking de NewsWhip hasta la fecha.

Bored Panda tienen una producción relativamente baja, con menos de 500 artículos publicados en julio. En comparación con algunos de los otros sitios en la lista, es un número pequeño, lo que significa que cada una de las historias tienen una tasa de engagement promedio enorme.

Después de Bored Panda, el Huffington Post está en el tercer lugar, con casi 22 millones de engagements en Facebook en julio.

CNN continúa en forma, con más de 20,2 millones de engagements por mes en las historias de sus sitios web. CNN es un ejemplo de un medio que ahora atrae más engagements en video nativo en Facebook, en lugar de a través de su contenido web, un escenario que habría sido visto como inusual hasta hace 12 meses, pero que ahora es una realidad que no sorprende.

Según los datos, la principal página de Facebook de CNN tuvo más de 6,3 millones de engagements en 489 videos nativos publicados durante julio. Esa es una tasa de interacción promedio de más de 12.900 por video, en comparación con 3.900 para cada uno de los 5.335 artículos publicados en cnn.com en julio.

Completando los diez primeros lugares en el ranking figuran grandes nombres como NBC, Fox News, BuzzFeed y The New York Times.

Hubo algunas adiciones notables a los 25 primeros en julio. Una fue Lad Bible, el sitio de entretenimiento de Reino Unido. Mientras que la publicación ha sido incondicional en los canales de noticias de Facebook desde hace años, su desarrollo de la página de Facebook a la propiedad web ahora parece estar completa.

Otros dos recién llegados a este ranking son el Washington Journal y NTD TV. El Washington Journal es un sitio político de izquierda, que tuvo casi 14 millones de engagements en menos de 500 artículos el mes pasado.

Es la primera vez que el sitio aterriza en la clasificación, y su crecimiento en Facebook este año ha sido ayudado por su enfoque en los informes sobre la Casa Blanca, de los cuales han tenido mucho material.

Mientras tanto, NTD TV es un sitio basado en Estados Unidos que cubre noticias chinas e internacionales en idioma inglés. Tienen millones de seguidores en su página principal de Facebook.

No todos estos sitios tuvieron crecimiento en su engagement entre marzo y julio. Algunos, incluyendo el Huffington Post, NBC y el New York Times vieron una disminución de unos pocos millones de interacciones en su contenido en ese lapso. Hemos visto antes que el compromiso social no siempre es un juego de crecimiento constante para los medios. Como los diferentes recursos se ponen en formatos como video en vivo, y las estrategias de los medios de comunicación social cambian, las tasas de participación también pueden cambiar. Algunos meses son naturalmente más lucrativos que otros debido a las grandes noticias, reflejando patrones de tráfico a los sitios.

Un desarrollo notable en la relación entre Facebook y la industria editorial en las últimas semanas ha sido la noticia de un próximo acuerdo en el que los sitios pagos podrán impulsar a los lectores de Facebook a suscribirse.

Los medios buscarán monetizar aquí.

Una prueba decisiva del acuerdo propuesto probablemente implicará que los sitios de pago reducido sean capaces de ver si su engagement y la atención de sus feeds de noticias pueden dar lugar a nuevas suscripciones. Más allá del New York Times y el Washington Post, los sitios pagos son una relativa rareza en las filas superiores de los sitios con más engagement. Sin embargo, los datos de engagement demuestran que existe un apetito por el contenido de noticias en Facebook. Apenas fuera de los primeros 25 listados aquí, vemos sitios de suscripción como LA Times, New Yorker, Daily Telegraph y New York Post, todos logrando millones de acciones y comentarios sobre su contenido cada mes.

Queda por ver hasta qué punto esas acciones pueden traducirse en suscriptores pagos.

A continuación, se presentan los primeros 25 sitios en julio, clasificados por los engagements totales de Facebook en las historias publicadas ese mes. Estos números cuentan todo el engagement de Facebook en los enlaces de estos sitios en julio, incluyendo los shares de las páginas de los medios, las acciones de copiar y pegar, y el uso de los botones de sharing social en los sitios web. Es importante destacar que los números no incluyen la participación en videos en vivo o nativos:

Vía