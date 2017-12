20 años, 20 razones para festejar

(Por Diego Rottman, director de Periodismo.com) Un 11 de septiembre de 1997 con Esteban Rottman empezábamos Periodismo.com, este sitio. Pasaron 20 años y hoy seguimos actualizándolo como aquellos días.

Que un medio de comunicación cumpla 20 años es algo poco común. Que un medio digital cumpla 20 años es una rareza. Que ese medio digital haya cumplido 20 años sin depender de un diario, radio o canal de TV es, directamente, una excepción. No existe en Argentina otro caso similar. Por eso creemos que hay muchos motivos para alegrarse por este aniversario:

1- Porque somos pioneros

Cuando los diarios en papel empezaron en 1995 a presentarse tímidamente en la web, no había experiencias independientes. Dos años después comenzamos nuestro sitio, como una forma de probar, y de probarnos, todo lo que se podía hacer. En el maravilloso Archive.org se pueden consultar nuestros primeros pasos, todavía como Periodismo.com.ar.

2- Porque enlazamos medios con lectores

Desde aquellos primeros días valoramos el beneficio del link. Más que un medio, fuimos y somos un metamedio. Mientras los sitios web tradicionales siguen blindándose contra la competencia, nosotros preferimos desde siempre enlazar al buen contenido, lo produjera quien lo produjese.

3- Porque somos curadores desde el primer día

Fuimos curadores antes de que la palabra “curador” se aplicara al contenido periodístico. Con nuestro directorio de medios, con la sección “Lo mejor de los medios” y con las traducciones de sitios en inglés, queremos que los lectores tengan un punto de partida para todo lo interesante que se publica en la web cada día. Seleccionado no por robots, sino por periodistas (¡humanos!).

4- Porque no subestimamos a los lectores

Creemos que las notas que nos gustan a nosotros, también le van a gustar al lector. En ese sentido, vamos a contracorriente de los editores que están todo el tiempo mirando en las estadísticas lo que funciona.

5- Porque no hacemos cualquier cosa por un clic

En la misma línea que lo anterior, en la selva del idéntico contenido “que garpa” replicado hasta el infinito en todos los portales digitales, siempre preferimos diferenciarnos. En lugar de destacar únicamente lo que funciona preferimos publicar y recomendar contenido de calidad, evitando además transformarnos en otro clon de los cientos de sitios que pueblan la web.

6- Porque planteamos una agenda alternativa

En Periodismo.com se habla de ecología más que de fútbol, de cultura más que de economía, del buen uso del idioma más que de los virales más populares. Cada vez linkeamos más a los medios independientes que a los tradicionales; por convicción, pero también porque los primeros son cada vez mejores y los otros empeoran a diario.

7- Porque hacemos periodismo de periodistas

Cuando empezamos, estaba mal visto que un medio hablara sobre otros medios. Sin embargo, lo hicimos. En la era post-678, donde cada argentino, aparte de ser un DT es un experto en medios, eso ya no es una rareza, pero seguimos haciéndolo con una sección diaria dedicada al tema, no con la lógica del escrache sino para defender su buen ejercicio y denunciar su tergiversación o falta de profesionalismo.

8- Porque no engañamos



“Enterate cómo esta chica bajó 50 kilos comiendo helado todos los días”: este y otros modelos de clickbaits (títulos intriga semiengañosos producidos con el objetivo de que el lector haga clic en un enlace) nunca se verán en Periodismo.com. Son una estafa al lector, leve, pero estafa al fin.

9- Porque no nos tomamos todo tan en serio

Nunca le escapamos al humor cuando se justifica. No pensamos que eso vaya a restarnos credibilidad. Nuestra sección diaria Noticias Locas (que cumple 15 años) y el Premio Don Segundo Sombra a lo peor de la TV argentina, que organizamos entre 1997 y 2007, lo demuestran.

10- Porque somos “antigrieta”

También acá, a contracorriente, renegamos de la moda del periodismo sesgado y tribunero, más orientado a fogonear pasiones que a informar con rigor. En este sentido, que Reynaldo Sietecase, el periodista más equilibrado y responsable de Argentina haya elegido Periodismo.com como su espacio digital, nos enorgullece.

11- Porque somos un semillero

Desde Periodismo.com y sus emprendimientos derivados fuimos un semillero de nuevos periodistas. Muchos hicieron sus primeros palotes con nosotros y luego siguieron su camino. Otros todavía nos acompañan.

12- Porque apostamos a la intuición

Este sitio tiene casi tantos años como el periodismo en la web. Por eso, aprendimos a no escuchar la seductora música de la moda de turno y a basarnos en la experiencia para tomar todas nuestras decisiones. Lo que funciona en EE.UU. puede no funcionar en Argentina y lo exitoso en un medio grande puede no ser adecuado para nosotros.

13- Porque sobrevivimos

En estos 20 años atravesamos la explosión de la burbuja de las puntocom, la crisis de 2001, los problemas para conseguir financiamiento y todos los vaivenes de vivir en Argentina. Pero acá estamos.

14- Porque no perdimos dinero

Aunque más de una vez evaluamos cerrar o vender el sitio, nunca perdimos plata. Siempre mantuvimos las cuentas equilibradas y es un medio autosustentable hace dos décadas.

15- Porque nunca hubo un medio tradicional detrás

El secreto del éxito de muchos medios online con grandes redacciones y mucha producción está en que mantienen esas estructuras digitales con una pata “de átomos” que es la que bombea el dinero. Nosotros tuvimos que aprender a resolverlo sin esos recursos.

16- Porque no dependemos de la publicidad oficial

Otro recurso que permite subsistir a muchos medios digitales es la publicidad oficial. Desde un comienzo entendimos que no podía ser ni la única ni la principal fuente de nuestros ingresos. Y hasta ahora lo venimos cumpliendo.

17- Porque encontramos vías alternativas de financiamiento

Ya desde el 2001 entendimos que no se podía vivir exclusivamente de la publicidad. Tampoco creímos en las suscripciones, al menos para un medio como el nuestro. Capacitación. sindicación, archivo y otros servicios sirvieron para complementar nuestros ingresos.

18- Porque son ¡20 años!

Miramos para atrás y no lo podemos creer. Pasaron 20 años. Tenemos lectores que nacieron con el sitio. Para nosotros es épico y, a la vez, nuestra rutina cotidiana.

19- Porque están ustedes

Todo esto no tendría sentido sin alguien del otro lado. El nuestro nunca fue un medio masivo y nunca lo será, pero valoramos a nuestros lectores, especialmente a los habitués, esos que nos comentan algo que leyeron, o nos escriben para felicitarnos o porque nos equivocamos.

20- Porque todavía falta mucho

Con nuevo logo, rediseño y nuevas secciones, queremos creer en este aniversario como en un nuevo comienzo. Una parada para festejar y empezar de nuevo. Mejorando, conquistando a los que no nos conocen o recuperando a los que se fueron. Durante un año, diez o veinte más, pero siempre con las ganas de hacer lo que nos gusta: Periodismo.

¡Salud!