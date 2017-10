El método de Einstein para liberar la creatividad

En 1905, Albert Einstein presentó al mundo su teoría revolucionaria de la relatividad especial. Es una teoría muy compleja, pero que dio lugar a una de las ecuaciones más conocidas del mundo: E = MC 2 .

Einstein es sin duda uno de los pensadores más creativos del mundo. Es asombroso cómo se le ocurrió una idea tras otra. Al observar algunas de sus citas más famosas, podemos obtener información valiosa sobre su creatividad.

Una de las razones por las que a Einstein se le ocurrieron tan buenas ideas es que él comenzó con buenos problemas. Como dijo una vez: “Si tuviera una hora para resolver un problema, me gustaría dedicar 55 minutos a pensar en el problema y cinco minutos a pensar en soluciones”.

Antes de siquiera empezar a pensar en algo, primero hay que definirlo. Si no se toma ese primer paso, es posible que por más que tengamos buenas ideas, probablemente sólo habrá malas soluciones.

Esto se aplica al desarrollo de nuevos productos, procesos, decisiones importantes de la vida o cualquier cosa que querramos hacer. Hay que definir el problema en primer lugar: Primero, clarificarlo: ¿Qué sabemos al respecto? ¿Hemos reunido ya suficiente información?

Luego, preguntarnos: ¿Cuál es la naturaleza del problema?, para esto es necesario responder qué estamos tratando de resolver efectivamente y cuál es la raiz de esa situación. ¿Qué estamos tratando de lograr en última instancia?

Una vez que haya definido el problema, ¿qué hacer?

Einstein estaba muy bien informado en su materia, por lo que es fácil suponer que utilizó ese conocimiento para alimentar su mente creativa. Sin embargo, el físico habría sido la primera persona en descartar el papel que el conocimiento tenía en su proceso. Como dijo en una ocasión: “La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento se limita a todo lo que sabemos y entendemos, mientras que la imaginación abraza el mundo entero, y todo lo que alguna vez habrá que saber y entender”.

Es interesante ver cómo nos acercamos a las tareas, problemas y situaciones habitualmente, siguiendo más o menos este procedimiento: Utilizar los conocimientos y el pensamiento concreto -> llegar a una solución creativa para ello.

Pero Einstein en realidad habría mirado de esta manera: Use la imaginación y la intuición creativa -> llegar a una solución lógica más tarde.

Fue la imaginación la que ayudó a Einstein formar su famosa ecuación. Cuando tenía sólo 16 años, se imaginó persiguiendo un rayo de luz. Fantaseó con qué se vería al pasear a su lado en una motocicleta y pensó mucho acerca de lo que iba a suceder.

Las ideas que salieron de este experimento mental le ayudaron a pensar de forma creativa sobre cómo funcionaba la luz. Le ayudó a enfocar su pensamiento lo suficiente para llegar a su idea revolucionaria.

El conocimiento es una forma muy importante y útil para compartir y aprender información. Einstein finalmente anotó todos sus descubrimientos, lógicamente, con el propósito de compartir ese conocimiento. De hecho es gracias a eso que sabemos tanto sobre el universo.

Pero la lógica y el conocimiento pueden ser demasiado estrechos y metódicos al pensar creativamente; hace que todo sea más lento. La imaginación le permite a la mente correr sin límites de velocidad o barreras. La capacidad de ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa se abre la mente a nuevas posibilidades y formas de ver el mundo.

Como dijo una vez Einstein, “la lógica te llevará de A a B. La imaginación te llevará a todas partes”.

Para Einstein, las ideas creativas no provienen de la razón, vienen de la imaginación y la intuición. Sorprendentemente, estos son el mismo tipo de cualidades que usted encontrará en los artistas.

Tal vez por eso Einstein dijo: “Los más grandes científicos son artistas también”.

Einstein era definitivamente alguien que valoró mucho al arte. Fue de gran talento, tanto en el violín como en el piano, y solía tocar esos instrumentos cuando se quedaba atrapado en un problema. A menudo, después de tocar, se le ocurría un enfoque nuevo para probar.

Este enfoque artístico se puede observar en un montón de grandes científicos y pensadores. Muchos de ellos exploran su lado artístico de una manera u otra. Incluso Sherlock Holmes tocaba el violín cuando estaba concentrado tratando de resolver un misterio.

Entonces, ¿qué tan poderosas son las artes? Investigadores de la Universidad Estatal de Michigan encontraron una fuerte correlación entre la participación de la niñez en las artes creativas y el éxito posterior en la vida.

Según uno de los investigadores, “el entrenamiento de artes y oficios se correlaciona significativamente con el éxito, medido en productos valiosos, tales como invenciones patentables y fundadores de nuevas empresas”.

Las habilidades que se aprenden en las artes son perfectas para el pensamiento complejo y la resolución de problemas. Habilidades artísticas como tocar instrumentos, la intuición y las analogías ayudan a tener una larga lista de nuevas ideas y oportunidades para explorar.

Lo que importa es ser activo artísticamente. No es suficiente con sólo escuchar música o mirar pinturas, hay que tocar un instrumento o recoger un pincel.

Muchas habilidades artísticas son acerca de desarmar cosas y volver a armarlas en formas nuevas e inventivas. Eso explica por qué tantos niños que se dedican a las artes generan más patentes y empresas. También explica por qué Einstein valoraba tanto la música siendo físico cuando estaba tratando de generar nuevas ideas.

Para recapitular el pensamiento de Einstein acerca de la liberación de su mente creativa:

– Definir lo que estamos pensando.

– Usar la imaginación y la intuición creativa para examinarlo.

– Explorar nuestro costado artístico para facilitar descubrimientos.

Hay un viejo refrán que dice que “el conocimiento es poder”. Eso es cierto en el sentido de que ayudará a aprender lo que ya sabemos. Pero la imaginación y la expresión artística ayudarán a abrir la mente a cosas que no hacemos.

Vía The Einstein Method for Freeing Your Creative Mind