Cómo verificar si una cuenta de Twitter es un bot

Hay muchos bots en Twitter. Algunos tratan de vender cosas, algunos son la primera etapa en una elaborada estafa, y algunos son administrados por agencias internacionales de inteligencia, por diferentes motivos.

Descubrir estos bots no es necesariamente difícil: simplemente basta con desplazarse por su timeline y ver si su actividad se parece a la de un humano. ¿Conversan con amigos como lo hacen los humanos, o simplemente dicen cosas a los usuarios que nunca responden? ¿Tienen una gama diversa de intereses, como los humanos, o se apegan a un tema? Tené esto en cuenta y podrás hacerte una idea de si una cuenta es un bot.

Sin embargo, para esos casos en los que simplemente no podés decidir si se trata de un robot o de una persona, Botometer puede ayudar. Esta herramienta considera más de 1000 factores, y luego te da un porcentaje de probabilidad de que un usuario de Twitter determinado sea o no un bot. No es perfecta, porque este es un problema difícil de resolver, pero es una gran herramienta para tener a mano.

Para comenzar, iniciá sesión en Botometer con tu cuenta de Twitter, y luego comenzá a agregar cualquier nombre de usuario que te interese. Verás el resultado rápidamente:

¿Qué significa este resultado? Cuanto mayor sea el porcentaje en el “puntaje de Bot”, más probable es que un usuario determinado sea un bot. De acuerdo con la página de preguntas frecuentes de Botometer:

En términos generales, una puntuación bot puede interpretarse como una probabilidad de que el usuario sea un bot. Como tal, los puntajes de bot más cercanos a los valores extremos de 0% y 100% son afirmaciones más certeras de la roboticidad de la cuenta.

En este caso, Botometer piensa que solo hay un 16 por ciento de posibilidades de que nuestro compañero de trabajo, Harry, sea un bot. Es una conclusión razonable. Hemos trabajado con Harry durante años, y de vez en cuando sospechamos que no es real, pero solo el 16 por ciento de las veces.

Hay algunas cosas que podemos investigar usando el enlace “Detalles” a la derecha de los resultados. Por ejemplo, podemos ver una línea de tiempo de cuándo se mencionó y retuiteó por última vez al usuario.

También puede verse un desglose de los tipos de sentimientos que el usuario adopta por defecto, y un desglose del uso de la palabra (sustantivos/verbos/adjetivos/etc.).

