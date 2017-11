Tips para estudiar mejor

La forma en la que los jóvenes estudian no tiene sentido.

Esa fue la conclusión a la que llegaron los psicólogos Henry Roediger y Mark McDaniel de la Universidad de Washington, quienes dedicaron sus carreras al estudio del aprendizaje y la memoria, y que recientemente aunaron sus descubrimientos en el libro “Make It Stick: The Science of Successful Learning” (algo así como “Lograr que se te peque: La ciencia del aprendizaje exitoso”), junto al escritor Peter Brown.

La mayoría de los jóvenes estudian releyendo notas y apuntes, pero según la investigación de los psicólogos (basada en pruebas de laboratorio y en experiencias reales en escuelas y universidades), este sería un pésimo método para incorporar conocimientos. El uso de estrategias de aprendizaje interactivas (como tarjetas de vocabulario, diagramas y auto-tests) demostró en la práctica ser mucho más efectivo.

Mark McDaniel resume los hallazgos de su investigación es estos ocho tips: