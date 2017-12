Cómo cargar tus dispositivos de forma correcta

Sin una batería, tu costosa notebook o smartphone se convierte en un pedazo de electrónica inútil. Y estas potencias recargables tienen una vida útil finita: con el tiempo, empezarán a perder potencia más rápido y tardarán más en cargarse.

Para prolongar la vida útil de la batería durante el mayor tiempo posible, debés cuidar tu dispositivo correctamente. Eso significa adoptar buenos hábitos de carga, y tener cuidado con el almacenamiento de la batería. Esto es lo que necesitás saber:

La ciencia de las baterías de iones de litio

Las baterías recargables usadas por los teléfonos inteligentes, tablets, computadoras portátiles y otros dispositivos usan una tecnología llamada ión-litio. Como es de esperar, contienen iones de litio. Como la revista Popular Science explica:

“Cuando la batería se está cargando, los iones de litio cargados positivamente se mueven de un electrodo, llamado cátodo, al otro, conocido como ánodo, a través de una solución electrolítica en la célula de la batería. Eso hace que los electrones se concentren en el ánodo, en el lado negativo. Cuando se descarga la batería, sucede lo contrario. En cuanto a esos electrones, se mueven a través de circuitos que son externos a la batería, proporcionando energía”.

Con el paso de los años, los científicos han modificado la fórmula de la mezcla química dentro de las baterías de iones de litio para tratar de hacer que duren más tiempo, cargar más rápido, y trabajar más eficientemente. A pesar de su manipulación, las baterías de iones de litio todavía tienen una vida útil establecida. ¿Por qué?

El ciclo de carga y descarga y recarga de la batería sólo puede repetirse un cierto número de veces: debido a la naturaleza de las reacciones químicas que se producen en el ánodo y el cátodo, se forman capas delgadas de átomos aislantes que obstruyen la eficacia de los electrodos. El límite varía, pero la mayoría de los recargables durarán dos o tres años, así que, si notaste que la vida de la batería de tu teléfono o portátil decae, puede deberse a la acumulación atómica.

Carga y recarga

Entonces, ¿cómo hacer que tu batería de iones de litio dure tanto tiempo como sea posible? Es posible que hayas oído que necesitas hacer una carga completa y luego descargarlo cuando tu dispositivo está fuera de la caja, pero esto realmente no importa en las baterías modernas. Lo que más importa es cómo cargar tu teléfono o portátil después de haber empezado a usarlo.

Las descargas y recargas superficiales son mejores que las completas, porque ponen menos estrés en la batería, por lo que dura más tiempo. Cuando la batería se está descargando, Battery University recomienda que sólo dejes que alcance el 50 por ciento antes de volver a llenarlo. Mientras se carga de nuevo, también debes evitar cargar una batería de iones de litio hasta el 100 por ciento.

Si cargás la batería hasta el final, no dejes el dispositivo enchufado. En su lugar, seguí el ciclo de descarga y recarga poco profundo que acabamos de mencionar. Esto no es un problema de seguridad: las baterías de iones de litio tienen salvaguardas incorporadas diseñadas para impedir que exploten si se dejan cargando mientras están a su máxima capacidad. Pero a largo plazo, los electrónicos envejecerán más rápido si están conectados constantemente mientras que ya están cargadas al 100 por ciento.

Aunque las cargas y las descargas superficiales golpean el punto óptimo de la longevidad, hay excepciones a esta regla. Una vez al mes, dejá que la batería sufra una descarga completa a alrededor del 5 por ciento, sólo para recalibrar su autoevaluación. Este mecanismo le permite a tu computadora portátil o teléfono inteligente darle un “tiempo de batería estimado restante” de lectura que es algo exacto. Sin embargo, regular las descargas completas no es una buena idea. En general, lo mejor es mantener la batería por encima del 20 por ciento, según Samsung.

Estos son todos consejos, no hay nada peligroso en mantener tu teléfono cargado durante la noche, y los teléfonos modernos y portátiles incluyen mecanismos para minimizar la tensión en la batería si tu dispositivo está conectado todo el tiempo. Afortunadamente para los usuarios, pequeños ajustes y mejoras se hacen a la tecnología cada año, por lo que cada vez que actualizás tu teléfono, estás recibiendo una batería de iones de litio que debería aguantar más entre cargas, y durar más tiempo en general.

Almacenamiento y cuidados generales

Otra cosa que a las baterías de iones de litio no le gustan son las temperaturas extremas. Siempre que sea posible, evitá dejar los teléfonos y las computadoras portátiles en coches con altas temperaturas o en habitaciones frías, porque estos extremos de temperaturas no le harán ningún favor a la vida útil de tus baterías. Debés tener cuidado especialmente con el sobrecalentamiento durante la carga, aunque si el fabricante del teléfono o portátil ha hecho bien su trabajo, esto no debería ser un problema.

Como otra precaución, también asegurate de que estás utilizando el cargador oficial que viene incluido con tu teléfono o tablet, o invertí en un reemplazo exacto. Esto garantizará que el cargador es seguro para usar con la batería del dispositivo, y que está optimizado para cargarlo de la manera más eficiente posible. El cargador oficial aplicará las mejores prácticas para el estado general de la batería.

Si vas a almacenar tu computadora portátil o teléfono durante un período prolongado de tiempo, debés dejar el gadget con una carga de alrededor del 50 por ciento, según lo recomendado por Apple y otras fuentes. Apagá tu dispositivo mientras lo guardás, y como mencionamos anteriormente, asegurate de mantenerlo en un lugar con condiciones favorables: ni demasiado caliente, ni demasiado frío.

La documentación que acompaña al dispositivo debe incluir más sugerencias y consejos, así que leé detenidamente todas las instrucciones adicionales sobre el tratamiento de tus baterías tan exhaustivamente como sea posible. Aplicá estos cuidados extra, y la batería de tu teléfono o portátil te durará al menos hasta que estés listo para una actualización.

