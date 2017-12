Un sitio que promueve la colaboración entre periodistas tecnológicos y expertos

La tecnología es inabarcable. Parece una obviedad, pero es absolutamente cierto. La palabra “tecnología” abarca tantas cosas, desde dispositivos de consumo, como teléfonos y tablets, hasta sofisticados sistemas que alimentan a las grandes empresas. Incluye cosas como desarrollo de software, algoritmos, aprendizaje automático e inteligencia artificial, criptomonedas y blockchain, y mucho más.

Sobra decir que los periodistas de tecnología tienen un trabajo complicado. Es cierto que tienen el deber solemne de informar las noticias de manera precisa y justa. Pero al mismo tiempo, muchas de estas cosas son profundamente complicadas, y no es realista para ellos ser expertos en literalmente todo lo que aparece en la redacción.

El empresario y editor en jefe de TechCrunch, John Biggs, creó una posible solución: el nuevo sitio Tech For Reporters, que promete brindar a los periodistas una vía libre y discreta hacia los expertos de la industria, que pueden ofrecer su percepción y la tan necesaria opinión informada.

Biggs cuenta que la inspiración para el sitio provino de sus propias experiencias personales cubriendo temas de tecnología complicados como reportero. “Solía ​​escribir sobre Bitcoin, y la gente de Bitcoin protestaba”, dijo.

Dado el papel que la tecnología tiene en el debate nacional, también cree que es más importante que nunca que los periodistas hagan bien su trabajo, citando el ejemplo del servidor de correo electrónico de Hillary Clinton, que dominó las noticias el año pasado.

Tech For Reporters opera en un formato de preguntas y respuestas, muy similar a Quora. La principal diferencia es que las preguntas se pueden hacer de forma anónima. Al registrarse, los periodistas crean un nickname, que puede ser un verdadero reflejo de su identidad, o algo completamente diferente.

Otra diferencia clave es que los periodistas sólo pueden ver las preguntas que han formulado, quizás para evitar que roben la primicia de otro colega. Sin embargo, los especialistas en tecnología pueden ver todo, y pueden elegir responder las preguntas más relevantes para su campo de experiencia.

Otra peculiaridad interesante de Tech For Reporters es que está abierta para quienes trabajan en relaciones públicas, y tiene cuentas dedicadas para ellos. Esta transparencia es útil. Si bien las personas de RRPP a menudo pueden responder una pregunta, es probable que vengan con una agenda adjunta, como calificar la cobertura para sus clientes.

“La misión es que los periodistas puedan verificar sus fuentes de credibilidad”, dijo Biggs.

Biggs explicó su motivación para el lanzamiento del sitio. “Escribí para el New York Times, Gizmodo y TechCrunch, y siempre me frustró que los periodistas nunca tuvieran la oportunidad de comprender realmente la tecnología “, dijo.

“Ahora, si tienen una pregunta específica, simplemente pueden ir a TechForReporters y preguntar de forma anónima y privada. Esto no es Quora o Stackoverflow. Este es el sitio que usás si tenés alguna pregunta sobre la Dark Web y esperás una respuesta franca, o si tenés un montón de correos electrónicos y necesitás ayuda para analizarlos”.

Tech For Reporters no es el único jugador en este campo. Existe Help A Reporter Out, donde los periodistas puede encontrar fuentes sobre cualquier cosa desde astronomía hasta medicina, pero Biggs espera que Tech For Reporters se diferencie centrándose por completo en la tecnología.