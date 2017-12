Cómo ahorrar batería en tu Android (Parte 2)

La duración de la batería es la perdición de todos los propietarios de smartphones. A pesar de los increíbles avances en la tecnología en los últimos 20 años, la vida útil de la batería simplemente no ha podido mejorarse. Incluso los teléfonos Android de mayor tamaño pueden tener dos días de carga, pero la mayoría apenas llegan a un día.

Si estás luchando por mantener tu teléfono activo durante todo el día y no sabés por dónde empezar, no busques más. Estos son todos los consejos básicos sobre la vida útil de la batería que necesitás saber:

Parte 1

Utilizar fondo de pantalla negro y aplicaciones oscuras

Esto depende del tipo de pantalla que tenga tu dispositivo.

Si tenés una pantalla LCD, las aplicaciones oscuras y un fondo oscuro no harán la diferencia. Las pantallas LCD iluminan toda la pantalla, sin importar nada, incluso cuando la mayoría de los píxeles son negros.

Sin embargo, las pantallas OLED solo iluminan los píxeles que usan luz. Por lo tanto, los píxeles negros permanecen apagados, lo que permite ahorrar batería.

Para saber si tu dispositivo tiene una pantalla LCD u OLED, necesitarás buscar el nombre de tu dispositivo en Google. Si no estás seguro, andá a Configuración> Acerca del teléfono> Modelo.

Algunos fabricantes usarán mucha jerga alrededor de sus especificaciones de pantalla, pero solo buscá alguna variación de LCD u OLED. AMOLED y P-OLED o solo variaciones de la misma tecnología.

Como ejemplo, el Pixel 2, Pixel 2 XL, Galaxy S8, Galaxy S8 +, Galaxy Note 8 y LG V30 tienen pantallas OLED, mientras que el HTC U11 y el OnePlus 5 tienen pantallas LCD.

Algunos teléfonos incluso tienen un modo oscuro enterrado en algún lugar, generalmente en Pantalla o Tema. Muchas aplicaciones, como Twitter, tienen un modo nocturno que también oscurece la interfaz. Y si bien estos modos oscuros pueden ser más suaves para los ojos, en realidad solo ahorran batería en teléfonos con pantallas OLED.

Usar el modo avión (a veces)

Sabemos que el modo de avión esencialmente frustra el propósito de tener un teléfono inteligente, pero si estás en un área con una conexión defectuosa de todos modos, puede ser mejor apagarlo.

Por ejemplo, digamos que estás de excursión y que realmente no estás usando tu teléfono. Debido a que está lejos de cualquier torre de telefonía celular, tu teléfono se está esforzando mucho más para tratar de mantener o encontrar una conexión, incluso si está simplemente en tu bolsillo.

Así que mantenelo en modo avión cuando no lo estés usando, y luego apaga el modo avión cuando necesites revisarlo. Si regularmente tenés un buen servicio, esto no es tan útil, pero puede ser un salvavidas en algunas situaciones.

Rastrear qué aplicaciones usan la mayor cantidad de batería

Si tu teléfono se está agotando más rápido de lo normal y no podés entender por qué, intentá esto.

Andá a Ajustes> Batería para ver qué es exactamente lo que está drenando tu batería. Incluso podés configurar alertas de uso aquí para notificarte sobre aplicaciones deshonestas que succionan tu batería.

Usa la versión ligera de las aplicaciones

Algunas de las aplicaciones más populares son algunas de las peores infractoras en lo que respecta a la descarga de la batería.

Facebook y Facebook Messenger, en particular, pueden costarte una gran cantidad de batería. Afortunadamente, hay una alternativa.

Muchas aplicaciones ahora tienen una versión “lite” que es esencialmente una versión simplificada, de vuelta a la versión básica de la aplicación principal. Messenger Lite ahora está disponible en los EE. UU., y hay muchas otras aplicaciones Lite esperando para ahorrarte algo de batería.

Deja de cerrar todas tus aplicaciones

Es doloroso ver a un usuario de Android salir de una aplicación, y luego tocar la tecla Recientes solo para borrar todas sus aplicaciones. ¡Su intención es generalmente buena! Esas aplicaciones se ven como si estuvieran funcionando, y si las apagás, deberías ahorrar batería… ¿no es cierto?

Lamentablemente no. Esas aplicaciones realmente no se ejecutan per se, simplemente están suspendidas en la memoria RAM, esperando ser abiertas. Esto no tiene ningún impacto negativo en la duración de la batería, y, de hecho, el cierre constante de las aplicaciones puede dañar la duración de la batería.

Esto se debe a que demora un poco la vida útil de la batería para abrir una aplicación, y cuando cerras constantemente las aplicaciones suspendidas, eso significa que debés volver a abrirlas cada vez, en lugar de reanudarlas.

Por lo tanto, por el bienestar de tu teléfono, dejá de borrar todas las aplicaciones suspendidas.

No uses el cierre de tareas

Entendemos el atractivo de los asesinos de tareas, realmente lo hacemos. Es la misma razón por la que la gente quiere apagar todas sus aplicaciones: parece que debería ahorrar batería.

Pero los asesinos de tareas son realmente terribles por la duración de la batería. Desinstalalos de tu teléfono ahora mismo. No te dejes tentar por sus promesas de una vida útil mejorada de la batería.

Es todo mentira.

No dejes tu pantalla encendida

Es muy probable que la pantalla sea la mayor pérdida de batería en tu dispositivo. Y mientras que bajar el brillo puede ayudar, nada supera apagarlo por completo.

Es por eso que si no estás usando tu teléfono, debes apagar la pantalla de inmediato. Simplemente adquirí el hábito de tocar el botón de encendido rápidamente antes de acomodarlo.

Si no podés hacer eso, configuralo para que se apague solo. Andá a Configuración> Pantalla> Suspensión y configuralo a 30 segundos o 1 minuto, idealmente.

No use widgets ni fondos animados

Algunos dispositivos Android son compatibles con Live Backgrounds. Estos son exactamente lo que parecen: fondos animados, esencialmente.

Si bien pueden verse bien, usan una buena cantidad de batería. Quédate con un fondo estático.

Del mismo modo, los widgets pueden ser realmente útiles, pero si necesitan actualizarse periódicamente (como un widget meteorológico), también están agotando tu dispositivo.

Probá una aplicación

Si todo lo demás falla, es posible que desees buscar una aplicación para resolver tus problemas de vida de la batería.

Naptime es una aplicación para Android diseñada para principiantes que puede mejorar la duración de la batería. Comprobalo si necesitás más ayuda.

