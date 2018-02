Guía para presentar propuestas a editores

Todos sabemos que existe el el trabajo no remunerado en el periodismo y casi todos estamos de acuerdo en que no debería ser así. Lo que no siempre tenenemos en cuenta es que, incluso los periodistas free-lance que cobran (bien, regular o mal) por sus colaboraciones, tienen una buena parte de su trabajo que no es reconocido monetariamente, porque está oculto en el abyecto infierno de las presentaciones de propuestas y sumarios. Requiere investigación, trabajo de campo y precisión, y puede ser rechazado sin siquiera un “no, gracias”.

La periodista Erica Buis (que escribe en forma independiente para los diarios The Guardian, The Observer, The Mirror, entre otros), publicó una guía que describe el proceso de presentación de una nota periodística. A continuación algunos de sus consejos para una presentación exitosa:

Timing:

La mayoría de los editores están a tope, con demasiado trabajo, así que agarrarlos en el momento correcto ayuda. Hay mucho debate sobre los mejores momentos para presentar una idea, y gran parte de ello depende del calendario del editor. Sin embargo, como regla general, los malos momentos incluyen: poco antes de imprimir, a primera hora de un lunes cuando están saturados de reuniones y poniéndose al día con los mails, los viernes por la tarde, y antes de Navidad. He tenido éxito a principios de la semana, antes de la hora del almuerzo. No dudes en preguntarle al editor cuándo es un buen momento para proponerle una nota. Estarán encantados de decirte cuándo necesitan ideas.

La dirección de correo a la que enviás tu propuesta:

Enviar una idea a la casilla [email protected] es lo mismo que mandarla a un lugar en donde sabés que nunca se leerá. Siempre que puedas, mandásela a un ser humano. Uno con nombre y puesto de trabajo. Dicho eso, deberías resistirte a investigar por internet, preguntando a quién enviarle una idea en la publicación X. En periodismo las personas cambian de trabajo a menudo, y no hay grandes anuncios cuando lo hacen. No está mal llamar y preguntar: “¿Quién es la persona adecuada para enviarle una idea sobre notas de viajes / arte / familia / etc?”

Tu correo electrónico:

Tené cuidado con el correo basura, es decir, con una dirección de correo electrónico que probablemente se marque como correo no deseado. Cuando cambié a Gmail, comencé a recibir muchas más respuestas. No puedo estar segura si de repente me volví brillante al presentar ideas, o si (como sugirió un amigo editor) había navegado en sus carpetas de correo basura debido a mi dirección de Hotmail y mi nickname poco serio. Mi consejo es usar Gmail. Si tu dirección de correo electrónico es [email protected], o es un spambot, o una herramienta masiva, lo más probable es que mensaje ni siquiera llegue.

Asunto:

No seas misterioso. “Presentación” no es un asunto emocionante, a menos que seas alguien de quien les sorprenda especialmente recibirla, como Melania Trump o la Reina. Mejor usá: “Presentación: o lo que sea que imagines que sería un buen título”. Si no podés resumir tu idea en una línea de asunto, necesita pulirse.

Cuerpo del correo:

Saludo: que sea breve, especialmente si no conocés al editor. Sinceramente no podés esperar que un extraño esté bien, o conectado de manera significativa con la lluvia que hemos estado teniendo. Sé que es incómodo acercarse a alguien de la nada, pero un simple, “Espero que no te importe que te envíe un correo de la nada” está bien; no hace falta que expresar la esperanza de que su silla sea cómoda.

Tu idea: indicala en una o dos oraciones. Si tenés estadísticas de asesinatos, incluilas desde el principio. ¿Tenés entrevistados para complementar la nota? Decilo. ¿Podés tomar tus propias fotos? Decilo; eso alivia la presión sobre el tiempo, la organización y los presupuestos.

Incluí una biografía muy breve: para qué medios escribiste, cualquier cosa sobre vos que te haga la única persona en el mundo que puede escribir esta nota, y dos o tres (no 10) enlaces a trabajos relevantes. Si estás proponiendo un artículo, mandá el link de un artículo que hayas escrito; si es un ensayo, link a una pieza en primera persona; y si dijiste que podés tomar fotos, link a las fotos con un estándar que la publicación aceptaría. Tené en cuenta que de todos modos lo buscarán en Google: asegúrate de que tus últimos tuits hayan sido medianamente inteligentes, y no se hayan burlado de su publicación.

Luego:

Si tardan demasiado en responder, enviá un mensaje de confirmación dos o tres días después o llamá. No te apegues demasiado a una idea si podés evitarlo. Es posible que no funcione. Si te rechazaron una idea y no tenés dos o tres más para reemplazarla, este no es un trabajo para vos. Por otro lado, si sabés en tus huesos que esta es una gran nota, mandala hasta el infinito, hasta que alguien la acepte.

Vía