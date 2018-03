Un Spotify de medios digitales

¿Cuánto pagarías por una experiencia de lectura online sin anuncios? Scroll, el servicio de suscripción fundado por Tony Haile, ex CEO de Chartbeat, espera que al menos 5 dólares.

Instalado como un Hulu o Spotify para los amantes de los medios digitales, Scroll, que será lanzado a finales de este año, ofrece a los lectores una plataforma en la que pueden disfrutar de sus publicaciones favoritas sin anuncios, por una pequeña tarifa mensual. La compañía dividirá los ingresos con los medios, que recibirán el 70% de los que paguen los usuarios.

Scroll también recompensará a los medios que tengan seguidores más dedicados. Esencialmente, el porcentaje de tiempo que un lector pasa con una publicación determinará la rebanada que se queda el medio: el 10% del tiempo de un lector equivale al 10% de la suscripción del cliente que va a ese medio.

Los medios que demuestran la lealtad del cliente en forma de lectores que pasan más del 20% de su tiempo con una publicación, redundan en una mayor parte de los beneficios.

Si una publicación tiene un muro de pago, los suscriptores no estarán exentos de tener que suscribirse; sin embargo, al leer en Scroll, se eliminarán todos los anuncios, excepto algunos contenidos publicitarios nativos de marca creados internamente.

Haile señala en una nota con The Wall Street Journal que el nuevo bloqueador de anuncios que incluye el navegador Chrome de Google filtra alrededor de una docena de tipos de anuncios digitales, sin embargo, aquellos que la compañía considera aceptables aún se muestran. También señala la creciente popularidad de softwares como Adblock Plus, que bloquean aún más.

El creador de la plataforma cree que una experiencia libre de anuncios será suficiente para atraer una base de clientes, y crear una fuente de ingresos alternativa para los medios digitales.

Scroll recaudó USD 3 millones de The New York Times, News Corp y la editorial alemana Axel Springer en 2016. También se espera que Gannett participe. Hasta el momento, entre los medios registrados para ofrecer sus productos en Scroll se encuentran: Business Insider, Fusion Media Group, The Atlantic, MSNBC y Slate.

