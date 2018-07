Diez simples trucos para mejorar tu conexión Wi-Fi de internet

Probablemente estarás leyendo este artículo gracias a estar conectado a una red wifi, de la que seguramente te quejás porque no funciona de la manera que quisieras.

Sin embargo, aquí te traemos unos simples pasos para mejorarla.

En general, pensamos que las redes wi fi son objetos virtuales, intangibles y uniformes que ocupan todo el espacio en el que vivimos. Esto no es correcto, ya que son señales bastante físicas que pueden ser bloqueadas o disminuidas por las paredes, otros objetos electrónicos y hasta por nosotros mismos.

1) Colocá el router lo más cercano posible al centro de tu casa

El router envía la señal inalámbrica de internet para todas las direcciones en las que pueda. Por lo tanto, si uno lo pone cerca de un rincón de la casa, estará desperdiciando una porción significativa de la señal wi fi. Puede que solo tengas la salida del cable de internet en un solo lugar de tu casa, pero comprar una extensión de este cable para cambiar de posición el router puede mejorar drásticamente tu conexión de internet.

2) No dejés el router en el suelo

Hay dos razones por las que no es recomendable dejar el router apoyado sobre el suelo.

La primera es que las señales emitidas por el router tienden a ir hacia abajo por sus antenas. Además, no es fácil para ellas penetrar algunos materiales sólidos como metales, concreto y cemento, en general presentes en nuestros suelos.

Es por esto que los expertos recomiendan ubicar el router al menos a más de 50 centímetros del suelo, arriba de una mesa o de un estante por ejemplo.

3) Intentá colocar el router en un ambiente en el que en general utilices internet

Sin importar en dónde esté el router, la señal va a ser siempre más intensa en el cuarto donde esté ubicado. Por lo tanto, sería lo ideal que el router estuviera en cerca del centro de la casa y dentro del cuarto en el que más usás internet.

4) Ubicá el router en un espacio lo más abierto posible

Debido a que la señal wi fi puede ser absorbida por diversos materiales, se recomienda tener el router en espacios abiertos. No lo pongas en lugares como armarios o detrás de un mueble. Las ondas de internet viajan mejor a través del aire: si podés ver el router a simple vista desde diferentes ángulos de tu casa y además desde una distancia considerable, lo estás usando de una manera eficiente.

5) Mantené el router alejado de otros aparatos electrónicos

Todo tipo de artefactos electrónicos como televisores, microondas y teléfonos inalámbricos pueden interferir con la señal de tu router. Por lo tanto, intentá no poner tu router debajo del minicomponente o del televisor por ejemplo. Además, espejos, armarios y hasta agua pueden bloquear la señal de internet y deben ser evitados.

6) Colocá las antenas verticalmente

La señal emitida por el router viaja de manera perpendicular a las antenas del equipo. En otras palabras, cuando uno pone las antenas de manera vertical, la señal de wi fi se propagará de manera horizontal, cubriendo una mayor superficie de nuestra casa. Por otra parte, si te interesa compartir la señal a otros pisos, es mejor que coloques las antenas de manera horizontal.

7) Medí la intensidad de la señal de internet

Existen numerosas aplicaciones como Cloudcheck o Amped’s Wi-Fi Analytics que ofrecen la posibilidad de medir la señal de wi fi a lo largo de toda tu casa y averiguar dónde es que es más débil. Esto puede ayudarte a ubicar en un mejor lugar tu router para que la señal esté mejor esparcida.

8) Configurá el router

Para configurarlo, es probable que tengas que entrar tu dirección IP en el explorador de internet (en general la dirección IP aparece debajo del router o sino podés buscarla en internet ingresando la marca y modelo del aparato). Una vez que ingresaste al panel de configuración, hay dos cosas que podés intentar.

La primera es cambiar la banda de frecuencias por la que opera el router. En general esto se aplica a los routers más viejos que pueden causar interferencias entre ellos en áreas de superpoblación de conexiones de internet. Este tipo de routers operan con 14 frecuencias (de la 1 a la 14) y las mejores son la 1, la 6 y la 11, debido a que son las que menos se superponen con las demás. La banda de frecuencia por default de la mayoría de los routers es la 6.

La segunda opción es actualizar el software del router (en general llamado firmware). Para algunos de los dispositivos más viejos, sus creadores sacar versiones gratuitas de firmware actualizados que pueden mejorar su desempeño.

9) Averiguar si el problema no es del proveedor de internet

Para esto uno puede hacer un test de velocidad de internet online. Lo mejor es correrlo una vez conectado a la red wi fi y otra conectado directamente con el cable de internet. Si de las dos formas el test de velocidad da un resultado bajo, el problema es del proveedor de internet. Si el test de la conexión wi fi es menor al de la conexión por cable, entonces el problema es del router.

10) Si ninguno de los pasos anteriores dio resultado, comprá un equipo nuevo

Si seguís teniendo problemas luego de estos simples pasos, tal vez la mejor opción sea invertir en un nuevo router. También podés intentar mejorar tu equipo con una antena más poderosa, aunque solo algunos routers disponen de esta posibilidad. Por último, para extender el rango de la señal del router, podés comprar un repetidor de señal que la expande de manera más uniforme a lo largo de tu casa.

