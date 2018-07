El ascenso y la caída de Los Simpson

Quienes tenemos entre 30 y 40 y tantos años podemos, si es necesario, comunicarnos por completo mediante referencias de Los Simpson. Pero por muy voluminosos y cercanos que sean nuestros conocimientos de la familia Simpson y su ciudad natal de Springfield, no se extienden más allá de la década del 90’.

La mayoría de nuestro grupo demográfico seguramente puede decir lo mismo, así como pueden hacerlo algunos fuera de él, como el irlandés detrás del canal de YouTube Super Eyepatch Wolf, autor del video ensayo “La caída de Los Simpson: cómo sucedió”. Muchos recordamos haber sintonizado el debut del programa el 14 de diciembre de 1989, y cómo posteriormente “transformó la televisión tal como la conocíamos”, y varios lamentamos cómo, en las casi tres décadas posteriores, “uno de los mejores y más influyentes programas de televisión de todos los tiempos se convirtió en una comedia más”.

Entonces, ¿cómo sucedió esto? Para entender qué hizo que Los Simpson cayeran, primero tenemos que entender qué los puso en la cima del espíritu del tiempo. No solo todavía existía la contracultura en la década de 1990, sino que Los Simpson rápidamente llegaron a constituir su expresión más popular. Y como con cualquier producto contracultural poderoso, se etiquetó tan rápidamente como peligroso, así como a cualquiera que creció describiendo el capítulo de la semana de la serie a sus amigos. Sin embargo, su “sátira rebelde” y todas las violaciones consiguientes, tanto sutiles como flagrantes de las convenciones de la cultura estadounidense dominante (especialmente en su manifestación más pura, la comedia de situación) llegaron acompañadas de “comedias basadas en el carácter y el corazón”.

El hecho de que la primera generación de escritores de los Simpson pudieran revisar una broma veinte o treinta veces (creando los innumerables momentos de comedias visuales y multicapas estructuradas y complejas que aún recordamos hoy) seguramente ayudaba. Pero incluso suponiendo que los escritores actuales trabajaran con el mismo empeño, lo hacen en un programa que hace tiempo perdió contacto con lo que lo hizo grandioso.

Si bien cada uno de sus personajes tuvo “un conjunto muy específico de creencias y motivaciones contradictorias”, ahora parecen hacer o decir cualquier cosa, sin importar cuán inverosímil o absurda sea, eso sirve al gag del momento. Las celebridades invitadas dejaron de interpretar personajes especialmente diseñados para ellos, como caricaturas de sí mismos. Las tramas se volvieron bizarras.

Si bien el programa ha estado reconociendo autorreferencialmente su propio declive desde el cambio de milenio, eso no hace que las comparaciones con su “edad de oro” de los 90 sean menos desalentadoras. Uno piensa en la historieta Calvin y Hobbes, otra piedra de toque generacional, cuyo creador, Bill Watterson, la terminó después de tan solo diez años: todavía encuentra una audiencia hoy en parte, dice, “porque elegí no esperar a que se fuera a pique”. Los Simpson, por el contrario, ahora obtienen sus calificaciones más bajas, y sería doloroso para quienes crecimos con ellos ver que termine, así como que siga al aire. Pero entonces, “el entretenimiento no está destinado a durar para siempre. Más bien, es una extensión de las personas y lugares que lo hicieron en un momento particular en el tiempo. Los Simpson como ícono contracultural siempre definirá ese momento, sin importar cuánto tiempo insistan en ir más allá”.

