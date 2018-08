Un editor de imágenes online para ‘‘no diseñadores’’

¿Quién no se frustró alguna vez tratando de crear una imagen para ilustrar un artículo, un post o portada para redes sociales? No sería genial que cualquiera pudiera crear estos diseños con un look profesional, sin necesidad de recurrir a herramientas complicadas como Photoshop o Illustrator.

Eso es exactamente lo que ofrece Desygner. A partir de esta sencilla herramienta, cualquier persona sin ninguna experiencia en diseño puede crear proyectos corporativos como anuncios, banners, flyers, carteles y diseños personales como portadas para redes sociales, curriculum vitae, e invitaciones de boda, entre otros.

La herramienta cuenta con miles de plantillas listas para editar, imprimir o compartir en tus redes sociales. Desygner puede utilizarse en todos los dispositivos, y cuenta con una plataforma online, además de su propia app.

Su uso es muy sencillo. Una vez creada una cuenta gratuita en el editor de imágenes, lo primero que encontrarás será la zona de trabajo. En ella podrás ver:

Tus Proyectos: cada proyecto podrá contener ilimitados diseños en su interior.

Símbolo Crear (+): crea un nuevo proyecto. Hacé click, elegí una plantilla o comenzá desde cero creando tu propio tamaño de lienzo.

Librería: donde estará almacenado todo tu kit de marca. Organizá tus logos, fuentes, imágenes y colores. Una vez que hayas importado todo tu material, tendrás acceso a él desde el editor.

Siempre que selecciones un elemento (texto, icono, imagen o incluso el fondo del lienzo) aparecerá su correspondiente barra de herramientas en la parte superior. En ella aparecerán todas las características editables del elemento previamente seleccionado.

Una vez creada tu cuenta, tendrás acceso a tus proyectos o diseños desde su app. Retocá diseños creados anteriormente, o comenzá un nuevo proyecto.

Desygner cuenta con nuevas herramientas que hacen que el diseño de imágenes para tu negocio o proyecto sea más fácil. La app cuenta con una gran variedad de elementos como:

Plantillas para editar

Imágenes desde su buscador integrado

Importar tus propias imágenes

Texto

Subir tus propias tipografías (Premium)

Iconos

Formas

La aplicación cuenta además con:

Buscador de imágenes integrado: miles de imágenes libre de derechos para fines comerciales.

Redimensiona el tamaño de tu diseño una vez terminado al tamaño que necesites.

Acceso a diseños anteriores en un solo click (muy útil para cuando llevás largo tiempo diseñando, pero empezás a pensar que el diseño anterior era mejor).

Descarga en PDF,JPG, y PNG (con fondo transparente) y con la calidad que necesites.

La herramienta tiene su versión básica que es gratuita, y una versión Premium que por USD 6,95 al mes ofrece acceso a plantillas premium, librería personalizada e importación de archivos pdf, psd y svg, además de la adición de tus propias fuentes y manejo de versiones para los diseños.