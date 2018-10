Guía para utilizar imágenes libres de derechos en forma correcta

¿Estás buscando imágenes gratuitas? Aquí te ofrecemos una guía completa para usar fotos de archivo gratis de forma segura, además de una lista de los mejores sitios de fotografías gratuitas de la web.

Primero, abordemos algunos asuntos importantes sobre bancos de fotos de archivo gratis, términos de licencia y demás.

Todo lo que deberías saber sobre los sitios de imágenes de archivo libres de derechos

Como dice la expresión, nada es mejor que gratis. Esto es tan cierto para los sitios de fotografía de stock como lo es para cualquier otro caso. Diseñadores de sitios web, diseñadores gráficos, creativos de marketing, bloggers, artistas visuales, propietarios de negocios, ONGs… todos necesitan imágenes de alta resolución, pero en muchos casos no pueden pagarlas, así que es lógico intentar obtenerlas gratis. Incluso cuando podés pagar fotos libres de derechos, es difícil resistirse a un acuerdo gratuito. Pero la verdad es que las formas de obtener algunas imágenes geniales sin pagar son más peligrosas de lo que imaginás, legalmente hablando, especialmente si tenés la intención de utilizarlas en emprendimientos comerciales.

Decile no a las fotos encontradas en Google

Al buscar fotos gratis online, el primer pensamiento del hombre común sería buscarlas en Google. ¡Error! Google es simplemente un agregador que muestra imágenes disponibles en la web, no posee los derechos de autor de ninguna de ellas, por lo que no tiene poder para otorgarte su uso. Además, cuando ejecutás una búsqueda de imágenes en Google, la mayoría de los primeros resultados son anuncios pagos por bancos de fotografías profesionales o, por otro lado, fotos bajo licencias que prohíben su uso gratuito. Por lo tanto, este método rápido de fotos gratuitas puede conducir a todo tipo de problemas más adelante, incluido un posible litigio.

La sospechas ocultas de los sitios web de descarga de fotos gratis

Hay quienes saben que, si suena demasiado bueno para ser verdad, normalmente lo es, y recurrirán al primer sitio gratuito de descarga de fotografías que aparece en sus pantallas. Que son aparentemente inofensivos, ya que las fotos tienen licencia, y todo en ellas grita que son buenas para usar.

Y ese es el truco: la apariencia es una cosa, la realidad es otra. Las fotos gratis de sitios dedicados son exentas de uso gratuito bajo una forma de Creative Commons, Public Domain o una licencia similar. Pero eso no es suficiente para que sean seguros de usar en trabajos comerciales. Si nadie revisa los antecedentes legales de las imágenes y hay alguna irregularidad… entonces adiviná qué: estarás en problemas como si hubieras hecho clic derecho en descargar una foto de Google.

Qué es una licencia Creative Commons

La mayoría de los sitios web que ofrecen fotografías libres de derechos trabajan con Creative Commons (comúnmente representada por sus siglas, CC), una organización sin fines de lucro que desarrolló varios acuerdos de licencia para la propiedad intelectual que permiten a los artistas (incluidos fotógrafos y diseñadores gráficos) poner su trabajo a disponibilidad para que otros lo usen, sin costo, pero con regulaciones.

Las licencias Creative Commons son contratos legales por los cuales los artistas autorizan el uso gratuito de su trabajo en términos particulares, y los usuarios finales aceptan respetar dichos términos.

Hay seis variantes de licencia de Creative Commons. Creative Commons Zero (CC0 para abreviar) es uno de los sitios web de fotos de archivo libres más populares y ampliamente utilizados, porque es el que tiene menos restricciones de derechos de autor. Los otros contratos de CC tienen varios grados de limitaciones. Algunos son solo para fines no comerciales, otros requieren crédito del artista y / o un enlace a ellos en usos online, por ejemplo.

A pesar de las restricciones o la falta de las mismas, las fotos de CC son básicamente imágenes sin derechos de autor que se obtienen sin costo alguno, pero las estás usando con permiso del propietario.

La licencia de riesgo latente en CC para proyectos comerciales

Te contamos anteriormente que las fotos de CC todavía te pueden meter en problemas. El motivo es muy simple, pero no tan claro a primera vista. Si existe un acuerdo de licencia de Creative Commons, eso significa que se te ha otorgado la autorización para usar las fotos en tu trabajo… ¿verdad? Bueno, no necesariamente. Y ese es el problema.

Ese es el riesgo en la licencia de Creative Commons: debés estar absolutamente seguro de quién lo envía y si es el propietario legal, y de que todas las partes involucradas en la foto dieron su acuerdo. De lo contrario, corrés el riesgo de enfrentar múltiples problemas legales y financieros.

La licencia solo es válida cuando el propietario legal de los derechos de autor la concede. La mayoría de los sitios web de fotos gratuitas son intermediarios que permiten a los usuarios enviar imágenes y tienden a ejecutarse en el extremo de bajo mantenimiento, lo que significa que no controlan ni verifican las presentaciones. Nada impide que los usuarios aleatorios carguen fotos que no son de su propiedad, por lo que es muy posible que termines con una foto cuya licencia no es válida.

Hay más. Cada persona es legalmente el propietario de su propia imagen. Por lo tanto, las fotos que muestren personas reconocibles deben incluir un documento de exención de derechos legales (conocido como “model release”) en el que las personas retratadas acepten que se use su imagen. Este mismo principio se aplica a la propiedad privada, que incluye marcas, logos, diseños de marcas registradas, e incluso algunos monumentos y edificios famosos. Si la foto que elegís no tiene estas condiciones, estarías infringiendo los derechos de varias personas.

Una vez que usás una foto, sos legalmente responsable, por lo que el estado legal de una licencia de uso gratuito es aún más crítico cuando usás fotos con fines comerciales. El hecho de que te beneficiarás potencialmente de dicho uso profundiza el grado de la infracción, y las partes afectadas son más propensas a buscar rectificaciones y compensaciones.

Fotos de archivos secretos al rescate

¿Significa esto que todos los que no pueden permitirse el lujo de pagar las fotos tienen solo elecciones riesgosas como sus únicas opciones disponibles? ¿Cuantos buenos sitios gratuitos hay en internet? Por suerte los chicos de www.stockphotosecrets.com nos facilitaron el trabajo, y salieron a la caza de los sitios de imágenes libres de derechos más seguros que funcionan no solo para uso personal, sino también para el mercado comercial más importante.

A continuación, los 27 sitios web seleccionados, en los que podés encontrar fotografías de alta calidad, libres de derechos y gratuitas, y que son relativamente seguras para su uso en trabajos comerciales (*):

*Nota: el sitio www.stockphotosecrets.com no asegura que estos sitios tengan imágenes 100% libres de riesgo. Lo que dicen es que son más seguros que el resto. Ya sea debido a una mejor política, propietarios de derechos de autor conocidos, procesos de revisión, o antecedentes comerciales serios, estas imágenes gratuitas tienen un grado de confianza más alto, y es por eso que las eligieron.

Vía