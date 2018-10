Diez actividades que rejuvenecen

La juventud no tiene sólo que ver con lo que dice tu documento de identidad, sino también con cómo te sentís, la energía que tenés y la forma en que te relacionás con el mundo. A continuación diez formas de convertirte en una persona más jovial, tengas la edad que tengas.

Practicá un deporte

No hablamos de ir al gimnasio ni de salir a correr. Nos referimos específicamente a practicar asiduamente un deporte que te permita competir amigablemente -si es en equipo, ¡mucho mejor!- con otras personas. La diversión y motivación que se consigue al ser parte de un partido de fútbol, béisbol, baloncesto, vóley, tenis, o cualquier otra disciplina es sin duda una inyección de vitalidad que debes permitirte tener al menos una vez por semana. Aprende a sociabilizarte y competir deportivamente y notarás la diferencia, no sólo en tu físico, sino también en tu estado de ánimo.

Sueño reparador

Es la actividad más placentera del mundo y sin embargo nos cuesta darle el lugar que merece. A medida que nos hacemos más grandes nos cuesta más organizar nuestras vidas de modo que podamos dormir entre siete y ocho horas por día. Un descanso reparador es una de las claves para tener un rostro fresco todos los días. Además, dormir bien ayuda a prevenir el sobrepeso y es fundamental para reponer energías que te permitan realizar con buen humor todas las tareas de la jornada.

Estirate

Las posturas del yoga pueden hacer mucho por tu cuerpo y tu mente. Alivia tu estrés, relajate, estirate, redescubre las capacidades de tu cuerpo y atrevete a hacer un viaje interior con la meditación que ofrece esta disciplina. Encontrá el tipo de yoga adecuado para vos y rejuvenecé de adentro hacia afuera.

Compra lencería

Hacelo por vos. Atrevete a innovar de vez en cuando en la lencería que uses. Comprá ropa interior que te haga sentir súper sexy y usala en una noche especial con tu pareja… ¡O simplemente para verte y sentirte bien! Esto será, sin dudas, un mimo para tu autoestima que te hará verte atractiva a cualquier edad.

Viaje improvisado

Cuando crecemos nos volvemos conservadores y tendemos a planificar cada uno de nuestros pasos para prevenir problemas o malentendidos. Si bien esta práctica nos ayuda a reducir el estrés… ¿pensaste que quizás te vendría bien dejar de planificar cada detalle y lanzarte a lo imprevisto? Armá una valija liviana y atrevete a viajar con amigos o en pareja sin un rumbo totalmente definido. Esto te hará descubrir aspectos de vos que no conocías y sin dudas te hará revivir aquellas épocas en las que tus vacaciones eran la oportunidad perfecta para la aventura.

Tu espacio en Internet

Por si todavía no lo sabías, las redes sociales no son un territorio exclusivo de los jovencitos. Facebook, Instagram, Pinterest, Blogger, Twitter, Flickr… hay una red social para cada interés y si investigás cada una de ellas seguramente podrás encontrar tu espacio en Internet más rápido de lo que crees. Esta “ventana” al mundo que abrirás te servirá para redescubrir y expresar tu personalidad, estar al tanto de las nuevas tendencias y, por qué no, conocer nuevos amigos.

Manicura trendy

Un pequeño detalle como pintarte las uñas de azul o agregar apliques de flores o brillos a tu manicura puede agregarle mucha onda a todo tu outfit. Comprá varios esmaltes de distintos colores y combinalos con tus atuendos de todos los días. Estarás a la moda y seguramente mostrarás una actitud más juvenil.

Redecorá tu casa

La forma en que se ve tu casa es una expresión de tu personalidad. Si hace años heredaste los adornos de tu abuela y no se te ocurrió mejor idea que desparramarlos en tu living, es hora de que reveas tu decisión. No necesitás gastar una fortuna para adquirir elementos de decoración trendy: renueva tus almohadones, cuadros y manteles. También podés cambiar tu antigua vajilla por otra nueva y colorida, que sin duda ofrecerá una impresión joven y fresca a quienes te visiten.

Prueba nuevos sabores

La experimentación es un rasgo característico de la juventud. Ya sabemos que sos grande y tenés súper definidos tus gustos y preferencias, sobre todo en lo que respecta a la comida. Sin embargo, ¿por qué no atreverte a experimentar sabores nuevos en tu paladar? Buscá buenos restaurantes que ofrezcan platos étnicos u orientales y comienza a activar nuevas sensaciones en tus papilas gustativas. ¡Nunca es tarde para descubrir ricas comidas!

Habla con desconocidos

No nos referimos a transformarte en una persona indiscreta y avasallante… Sólo a que mantengas una actitud abierta ante todas las personas que llegan a tu vida. Las personas jóvenes -o con espíritu jovial- ven siempre en el otro una oportunidad de aprender algo nuevo o abrir paso a un aspecto de la vida que no conocían. Si con la edad tus prejuicios se han hecho más grandes, es hora de que replantees tu actitud y ofrezcas tus ojos y oídos atentos a cada persona con la que te cruzas.