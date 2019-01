Cómo evitar que tu teléfono Android se sobrecaliente

Tu teléfono se sobrecalienta. Pero, ¿sucede porque sí, o tenés aplicaciones ejecutándose en segundo plano que no conocés? ¿Está transmitiendo una tonelada de video, o simplemente el clima es demasiado caluroso? Es difícil precisar por qué se sobrecalienta tu smartphone.

Tal vez el dispositivo se vuelva lento cuando esté caliente, o tal vez se apague hasta que se enfríe. De cualquier manera, esto tiene que parar. Veamos algunas razones por las cuales tu teléfono se sobrecalienta, y cómo arreglarlo:

Razones obvias del sobrecalentamiento

Por lo general, el sobrecalentamiento de un teléfono ocurre por causas obvias como el uso excesivo, o permanecer conectado a un altavoz Bluetooth durante demasiado tiempo.

Lo más probable es que hayas cerrado algunas aplicaciones, o reiniciado tu dispositivo para intentar solucionar el problema. Tal vez incluso buscaste en Google unas pocas frases basadas en los mensajes de error que viste. Casi todas las veces, te encontrarás con una colección de los mismos viejos motivos del sobrecalentamiento de su teléfono:

El brillo de la pantalla es demasiado alto.

Tu wifi ha estado conectado por mucho tiempo.

Has estado jugando demasiados juegos (a menudo con el consejo adicional “no es una consola de juegos”).

A esta altura, ningún teléfono inteligente en el mercado debe sobrecalentarse por cualquiera de estas razones. Echemos un vistazo a otras causas.

¿Está realmente tu teléfono calentando tanto?

Antes de continuar, vale la pena tomarse el tiempo para examinar qué es caliente y qué no. Tu teléfono en uso normal no debe estar caliente. Si es así, tenés un problema.

Sin embargo, no hay que interpretar tibio como caliente. Una sensación ligeramente más cálida después de jugar un juego durante 15 minutos es normal. Pero si tu teléfono muestra una alerta de sobrecalentamiento, o si encontrás que el dispositivo está sorprendentemente caliente al tacto, entonces hay que investigar.

El uso intensivo de la cámara puede sobrecalentar los dispositivos

Los teléfonos con cámaras de video de alta calidad pueden terminar sobrecalentándose. Esto no sucede en todos los casos, y generalmente depende de algunos otros factores:

Resolución seleccionada y velocidad de cuadros

Brillo de la pantalla

Temperatura ambiental

Si bien las opciones de conectividad, el alto brillo de la pantalla y los juegos regulares pueden afectar la temperatura del teléfono, su ubicación y la configuración de la cámara también pueden ser importantes.

¿Está lento y sobrecalienta? Comprobá si hay malware

El malware en tu dispositivo Android podría causar un calor excesivo. Pero si nunca instalaste aplicaciones de fuentes desconocidas, es poco probable que el dispositivo esté infectado.

¿La funda está recalentando tu teléfono?

La funda es un factor de calor común que muchos propietarios de teléfonos inteligentes pasan por alto. Muchas fundas están hechas de plástico, o tienen una gran cantidad de plástico. Incluso las fabricadas con cuero tienen el mismo problema: el teléfono está aislado, manteniendo el calor y el frío.

Por razones de seguridad, a medida que el teléfono se calienta (especialmente durante las tareas de alto rendimiento), necesita irradiar el calor, y la presencia de un cobertor hecho de un material aislado lo evita. Es como hacer ejercicio con un abrigo de lona.

Las opciones aquí no son muchas. Retirar tu teléfono del estuche es un buen comienzo, pero si no te sentís cómodo con esto, entonces no es una opción viable a largo plazo.

Revisá tu batería y el cable del cargador

Otro aspecto a considerar es el estado de la batería y el cable cargador. Si tenés un teléfono antiguo, que ha sido sobrecargado muchas veces (nunca debe cargar al 100% si querés ayudarlo, cargalo regularmente al 80-90% para mantener la batería en buen estado), entonces puede ocurrir un sobrecalentamiento del dispositivo.

Los teléfonos no deben calentarse lo suficiente como para causar problemas durante la carga. Si esto ocurre, el motivo podría ser una batería dañada, un cable de carga de mala calidad o un problema con el puerto. Primero intentá reemplazar el cable. Si esto no ayuda, es hora de reemplazar la batería.

¿El Wi-Fi sobrecalienta tu teléfono?

Bueno no. Pero su teléfono podría sobrecalentarse debido al uso excesivo de Wi-Fi. Los usuarios de Android son susceptibles a las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano, y se basan en recursos, como CPU, Wi-Fi o Internet móvil. Si las aplicaciones se ejecutan de esta manera, tu dispositivo puede calentarse.

En versiones anteriores de Android, la aplicación Greenify permite identificar los recursos que más consumen, y poner las aplicaciones que se comportan mal en hibernación. Sin embargo, ahora se incluye una funcionalidad similar en Android gracias a las funciones de optimización de la batería.

También podés desactivar el uso de datos móviles de fondo. Abrir Configuración> Aplicaciones y notificaciones> Todas las aplicaciones y seleccioná la aplicación que deseas. Pulsá Uso de datos para ver tu actividad y desactivar el interruptor de datos de fondo para deshabilitar el acceso a Internet. También podés utilizar el botón Forzar parada para cerrar la aplicación inmediatamente.

Si bien esto deja fuera de servicio la funcionalidad de fondo, podés estar seguro de que también significa un uso reducido de los recursos. Esto puede ayudar a evitar que tu teléfono inteligente se sobrecaliente.

Cómo bajar la temperatura de tu teléfono y mantenerlo eficiente

¿Tu teléfono se está calentando y desacelerando, o peor aún, apagándose? Si es así, intentá los siguientes pasos para bajar la temperatura de tu teléfono:

Quitar la funda del teléfono

Activar el modo avión para desactivar toda la conectividad.

Sacarlo de la luz solar directa

Acercarlo a un ventilador (pero no ponerlo en un refrigerador, congelador o heladera)

Reducir el brillo de la pantalla

Una vez hecho esto, intentá lo siguiente para evitar sobrecalentamientos:

Utilizá el modo de ahorro de batería

Limpiá tu teléfono para eliminar archivos basura

Reducí el uso de Wi-Fi, Bluetooth y GPS a menos que sea necesario

No solo tu teléfono debería dejar de sobrecalentarse de nuevo, ¡sino que la batería debería durar más!

