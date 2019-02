Cómo convertir en segundos cualquier sitio web en una app para Android

Android tiene un problema. La tienda Play está llena de aplicaciones que son conocidas por sus permisos invasivos, y muchas de las aplicaciones siguen funcionando en segundo plano, incluso cuando no están en uso, drenando la batería del dispositivo.

Las culpables son algunas de las aplicaciones más grandes y más populares. Facebook, sin duda está arruinando tu Android. Snapchat, Google +, y otros trabajan constantemente en segundo plano, incluso si se cierra la aplicación, consumiendo la batería en silencio.

Pero mientras que Facebook cuenta con TinFoil y Swipe, ¿qué podés hacer con tus otras aplicaciones? Una nueva herramienta llamada Hermit es la respuesta.

Hermit es esencialmente un navegador, al igual que Chrome o Firefox. Su tarea es convertir cualquier sitio web en una aplicación que reside en tu pantalla de inicio.

Cuando se desea crear una nueva aplicación gratuita, Hermit te mostrará todo su inventario de aplicaciones populares, que incluyen categorías como sociales (Facebook, WhatsApp, Google+, Instagram, etc.), noticias (BBC, Tiempo, NYT, etc.), entretenimiento (IMDB, YouTube, Plex, etc.), y varias más. Es casi seguro que consigas lo que querés. Y si no lo encontrás, sólo tenés que escribir la dirección URL de un sitio, y Hermit lo convertirá en una aplicación independiente en la pantalla de inicio.

Por supuesto, el sitio puede no ser siempre lo suficientemente funcional para que lo uses como reemplazo de una aplicación. Por ejemplo, el sitio web de Instagram no permite subir imágenes. Así que si no solés publicar fotos y solamente navegás Instagram, hacer una aplicación liviana de la página web es sensato. Pero si subís imágenes regularmente en Instagram, mejor olvidarse de esto.

Por otro lado, hacer una aplicación lite para Facebook o para BBC es mucho mejor que usar sus aplicaciones oficiales, ya que sus sitios web para móviles son perfectamente funcionales. En cambio las aplicaciones nativas de Android terminan usando demasiada batería.

En este momento, seguro estarás pensando, “Un momento, hasta Google Chrome me permite hacer aplicaciones de sitios, así que ¿para qué necesito el Hermit?” Bueno, si bien Chrome para Android es bastante bueno, hay algunos factores importantes que Hermit hace mejor.

La mayor diferencia es que las aplicaciones de Hermit Lite funcionan como aplicaciones reales. Por otro lado, cuando se crea un acceso directo a un sitio web con Chrome, funciona como una pestaña del navegador.

Lo que significa que, cuando tocás un icono de marcador de Chrome, se abre una pestaña de Chrome para esa página web; o sea que, si tenés el sitio abierto, va a abrir una pestaña nueva para cada marcador. ¡Es molesto!

Con Hermit, en cambio, cuando tocás el icono de una aplicación Lite, se iniciará la aplicación en su propio navegador. Si la aplicación ya está abierta, no se volverá a cargar, y se mostrará en forma inmediata.

Todo el enfoque es que las aplicaciones lite de Hermit son “individuales”, mientras que las aplicaciones de Chrome Lite son parte de Chrome. Lo que significa que las aplicaciones de Hermit pueden ser personalizadas de forma individual, con diferentes configuraciones para diferentes aplicaciones, mientras que aplicaciones basadas en Chrome siguen las mismas reglas que el navegador.

Hermit tiene dos configuraciones universales e individuales. Así que en la aplicación principal de Hermit se puede optar por aplicar algunos ajustes, como el de permitir notificaciones de canales RSS para cualquier aplicación que se crea. Pero aparte de eso, cada aplicación que hagas se puede personalizar con su propio conjunto de reglas.

Hermit funciona mejor con Android 5.0 Lollipop o versiones más recientes. En Android KitKat, las apps de Hermit están todas juntas en una ventana, en la pantalla de aplicaciones recientes de múltiples tareas, en lugar de aparecer como aplicaciones nativas individuales.

Además, la versión gratuita de Hermit restringe a los usuarios a sólo dos aplicaciones lite. Si querés crear una tercera App Lite o más, tendrás que pagar $ 4.99.

La versión gratuita es totalmente funcional, por supuesto, así que tiene sentido descargar Hermit y probarlo primero, con dos aplicaciones hambrientas de recursos que desees reemplazar. Comenzá con Facebook y Google +, y verás una gran mejora en el rendimiento y la duración de la batería del teléfono.

Si te gusta la aplicación, podés pasarte a la versión premium para crear más de dos aplicaciones.

Vía