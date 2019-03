Estudiantes universitarios podrán crear su propio programa de estudios

Los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Singapur (NUS) pronto podrán diseñar sus propios módulos de estudio, según anunció la institución el mes pasado.

La iniciativa opcional Design-Your-Own-Module, que comienza en agosto, es parte de los esfuerzos de la universidad para ayudar a los estudiantes a tomar mayor posesión de su aprendizaje, y perseguir mejor sus pasiones.

Para los módulos de la iniciativa DYOM, los estudiantes pueden seleccionar los materiales del curso, las tareas y los criterios de evaluación con la guía de un mentor de la facultad NUS. “Incluso pueden elegir sus propios horarios de clase, y aulas”, dijo el profesor Ho.

Los estudiantes interesados ​​en diseñar sus propios módulos deben organizarse en grupos de al menos 10, y luego enviar una propuesta a su facultad para su revisión y aprobación. El grupo puede estar formado por estudiantes universitarios de diferentes cursos y años de estudio.

Pueden elegir convocar a un orador invitado de la industria para que les enseñe sobre un tema (por ejemplo, sostenibilidad urbana o bellas artes), o pueden seleccionar módulos de un conjunto de cursos online ofrecidos por edX, una organización sin fines de lucro, proveedora de cursos online, creada por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard.

Los mentores de la facultad establecerán tareas, supervisarán las discusiones y garantizarán demostraciones de competencia en el campo de estudio.

Bajo la iniciativa, los estudiantes pueden tomar hasta cuatro créditos modulares de sus Módulos Optativos no Obligatorios para buscar temas que “contribuyan a su crecimiento personal y profesional”, dijo NUS en un comunicado de prensa. Los alumnos pueden usar los módulos para cumplir con los requisitos de especialización, licenciatura, bachillerato, doble titulación o licenciatura simultánea.

Los módulos de la iniciativa Design-Your-Own-Module se calificarán de manera satisfactoria o insatisfactoria y no aportarán ninguna calificación al promedio acumulativo de un estudiante.

El vicepresidente y presidente de NUS, Ho Teck Hua, dijo que una de las razones de la iniciativa era que muchos estudiantes podrían tener “necesidades especiales” que los profesores de NUS no atienden.

“La segunda razón es que queremos que nuestros estudiantes se hagan cargo de su camino de aprendizaje. Es importante para ellos comenzar en NUS para planificar su viaje de por vida y ser responsables de su propio camino de aprendizaje”.

El estudiante universitario de NUS, Felix Tan, quien espera ayudar a otros a adquirir habilidades blandas como el trabajo en equipo y la comunicación, dijo que pretende crear un módulo sobre el tema.

Tan, un estudiante de primer año, dijo: “Mis amigos me dicen que están interesados ​​en adquirir estas habilidades blandas, pero no saben cómo hacerlo. Ser capaz de diseñar este módulo sería un primer paso. También ofrecer a los estudiantes una alternativa para buscar cosas que la universidad actualmente no ofrece”.

Cuando se le preguntó si la nueva iniciativa llevaría a un aumento en la carga de trabajo para los profesores, Ho dijo que los docentes recibirán créditos para la enseñanza que formarán parte de su carga docente.