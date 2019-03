20 herramientas que te ayudarán a convertirte en un freelancer más efectivo (Parte 1)

Elegir vivir el estilo de vida freelance significa elegir enfocarse en el trabajo que amás, elegir la libertad de trabajar en tu propio horario, y elegir la flexibilidad, desde dónde trabajás y para quién. Pero lo que mucha gente no piensa es que esta libertad también implica pagar tus propios impuestos, ser su propio administrador, y encontrar tus propias oportunidades.

Sin embargo, a medida que más y más personas dan este salto, se observa un aumento en la cantidad y la calidad de las herramientas disponibles para los que trabajan por su cuenta.

A continuación, una selección de aplicaciones que te ayudarán a ser un freelancer más eficaz:

Para ayudar a enfocarte

La técnica Pomodoro es un método de productividad en el que te concentrás en una tarea durante 25 minutos, seguido de un descanso de 5 minutos que aumenta la productividad. Este temporizador ayuda a mantenerte enfocado, y luego te indica cuándo es el momento de tomar un descanso.

Trabajar con un número ridículo de pestañas abiertas parece ser una aflicción cada vez más común en estos días. Puede distraer mucho, sin mencionar que es ineficiente cuando hacés clic constantemente en la pestaña incorrecta. Para combatir esto, la extensión One Tab combina todas tus pestañas en una con el clic de un botón, donde podés agruparlas convenientemente y encontrarlas más adelante.

Si trabajás de manera más productiva gracias al suave murmullo de una cafetería, Coffitivity puede ayudarte a obtener el beneficio de esta atmósfera sin tener que salir de casa. Según una investigación de la Universidad de Chicago, un poco de distracción y ruido ambiental pueden ayudarte a ser más creativo. Con una gran selección de sonidos pregrabados disponibles, la aplicación proporciona el ruido de fondo que necesitás para ayudarte a mantener la concentración y la creatividad.

Para la mayoría de los freelancers, el mundo laboral existe dentro de Internet: un mundo que simplemente está lleno de posibles distracciones. Evitá desviarte utilizando la aplicación Freedom para bloquear los desperdicios de tiempo más atractivos durante el tiempo de trabajo. La aplicación también se sincroniza en tus dispositivos, por lo que no podés sortear su restricción al usar tu teléfono.

Para rastrear adónde va tu tiempo

Si trabajás con diferentes tipos de tareas o clientes, el seguimiento del tiempo es una excelente manera de asegurarte que sigas siendo eficiente. Saber cuánto tiempo le dedicás a cada tarea, te ayudará a planificar por adelantado cuando programes un trabajo similar en el futuro, y te brinda visibilidad sobre cuál de tus servicios necesita ser más rentable.

El software de seguimiento de tiempo de AND CO tiene una función de facturación que rellena previamente las facturas en función del tiempo que has rastreado (y te recuerda cuándo deben enviarse).

Una cosa es el auto reporte de los aspectos en los que estás trabajando, pero ¿sabés cuánto de ese tiempo se gastó en desplazarte por tu feed de noticias favorito?

RescueTime evalúa lo que estás haciendo mientras estás en tu computadora, y te ayuda a entender tus hábitos diarios. Nada te motiva más a mantenerte alejado de las redes sociales, como saber que vas a recibir un reporte al final de la semana que te informa exactamente cuánto tiempo perdiste.

Elegir un espacio de trabajo eficiente

Los freelancers que trabajan desde cualquier lugar deben estar equipados en todo momento con su herramienta número uno: una buena conexión de WiFi. WiFi Map reúne las contraseñas de WiFi para ubicaciones en todo el mundo, para que puedas usarlo al encontrar tu espacio de oficina para el día, y unirte a las redes sin tener que esperar a que el personal de la cafetería te dé la contraseña.

Trabajar en una habitación llena de personas que se enfocan en hacer las cosas es increíblemente motivador. Y a veces necesitas salir de casa para alejarte de las interminables distracciones que pueden surgir cuando trabajas desde el hogar. Workfrom enumera los mejores lugares para trabajar de forma remota en ciudades de todo el mundo, incluidos espacios de coworking, cafés y bibliotecas.