Cómo tomar una buena foto de alguien cuando te entregan su teléfono

Debería ser una cuestión de sentido común, pero no puedo decir el número de veces que le he pedido a alguien que me tome una foto, le entregué un teléfono, y luego me quedé congelado mientras lo giraban hacia mí… y no pasaba nada. ¿Están tomando una foto? ¿Están mirando mis correos electrónicos? ¿Qué está pasando allá? Más tarde, cuando reviso las imágenes, habrá aproximadamente 50 fotos que se ven exactamente iguales, excepto por el aumento de la ansiedad en mis ojos. Desafortunadamente, parece que hemos abandonado el arte de tomar fotografías de otras personas.

Recordé mi pequeña molestia sobre este persistente problema cuando un usuario de Redditor publicó esto en r/LifeProTips:

Cuando las personas te piden que les saques una foto en sus teléfonos, tomá fotos de ellos continuamente mientras se colocan en posición y comienzan a posar. Tendrán una selección, y terminarán con una mejor toma.

Este es un consejo divertido para obtener fotografías espontáneas, pero demuestra cómo nos hemos ido olvidando del arte de tomar fotografías de otras personas. Se pueden obtener mejores fotos con un poco de dirección y algunos ajustes. A continuación algunos consejos para mejorar tus habilidades de fotógrafo espontáneo:

Cuenta regresiva

No sé qué pasó con la cuenta regresiva, pero muchos parecen haber abandonado el simple “¡1,2,3!” que alguna vez se usaba antes de tomar una foto. Por lo menos, esto le permite a alguien saber que la foto realmente está sucediendo para que puedan tomar sus propias decisiones. Una o dos fotos espontaneas son divertidas, pero cuando no hay cuenta regresiva, siempre hay alguien que mira hacia otro lado, otra persona con la boca abierta haciendo una pregunta y una cámara lista para robar el espectáculo. Simplemente asegurate de darle a todos este momento de referencia para prepararse.

Elegí un ángulo favorecedor

No puedo expresar mi horror cuando alguien se agacha para tomar una fotografía desde abajo. Ese ángulo es halagador para Superman, y punto. El resto de nosotros pasamos nuestras vidas ocultando la parte inferior de nuestras barbillas por una buena razón. ¡Levantate y sostené la cámara lo más alto que puedas!

Una foto tomada desde un poco más arriba se verá mejor en casi todos los casos. Además, si estás tomando una foto de un grupo en un lugar hermoso, es más probable que captures algo del pasisaje en la imagen.

Encuadrá

Algunas cosas se ven extrañas en las imágenes, pero si nunca estudiaste fotografía no necesariamente podés entender por qué. Por ejemplo, cortar los pies de la gente, o la parte superior de sus cabezas puede hacer que una imagen se sienta descentrada.

Pensá en tomas de películas estándar: cerca, media y amplia. Luego, relacionarlos con lo cerca que estás de la persona. Un plano cercano es posible que se centre en la cara y los ojos, por lo que cortarle un poco la parte superior de su cabeza se ve bien, aunque se consideraría un acercamiento extremo. Pero cuanto más te alejás, más extraño se ve. Por el contrario, en un plano general, se verá mejor una toma de todo el cuerpo (no la mayor parte del cuerpo, y que los pies queden fuera de la imagen).

La barbilla hacia abajo, los hombros hacia atrás

Una buena postura siempre ayuda. Si alguna vez te sacaste una foto profesional, probablemente te hayas encontrado con el consejo: “Subí el mentón, y poné los hombros hacia atrás”. La gente inclina impulsivamente la cabeza hacia arriba, pero eso muestra la parte inferior de la barbilla (que, como hemos dicho antes, es malo). Posar derecho también te hará lucir más seguro y presente en tu cuerpo. Por supuesto, lo cómodo que le estés diciendo esto a alguien podría depender de qué tan bien se conozcan. Pero si están pidiendo instrucciones o comentarios y no sabés qué decir, este es un buen comienzo.

“¡Ahora una graciosa!”

Es correcto tomar una versión tonta de una foto, y al decir eso, es un buen momento para obtener alguna toma espontánea de un grupo. Las personas se ríen de la idea de ser ridículos antes de que realmente se vuelvan ridículos, y tendrás imágenes más sinceras y acción en la imagen si tomás algunas antes de que cambien de posición.

Confirmar

Es un buen gesto consultar con quien sea el propietario del teléfono con cámara, y ver si tienen lo que necesitan. Por lo general, dicen que sí por cortesía sin importar qué, pero en general, es bueno preguntarle a las personas si quieren cambiar algo o hacer otra toma (sólo nos llevará dos minutos).

