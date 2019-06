Los usuarios que diversifican sus fuentes de noticias tienen menos ansiedad por el estado del mundo, según un nuevo estudio

Un nuevo estudio sugiere que los consumidores que toman medidas activas para diversificar su consumo de noticias (siguiendo las cuentas y los medios que publican una amplia gama de puntos de vista, e interactuando online con personas que tienen diferentes opiniones) se sienten menos ansiosos por los eventos actuales que, las personas que no toman tales acciones. Sin embargo, acurrucarse en una cámara de eco de noticias de creación propia, no parece reducir la ansiedad. Los demócratas también informan que se sienten más ansiosos por los acontecimientos actuales que los republicanos, lo cual no sorprende, considerando quién está en la Casa Blanca.

El documento, titulado «Factors motivating customization and echo chamber creation within digital news environments«, fue creado por Brooke Auxier y Jessica Vitak de la Universidad de Maryland.

Utilizando la herramienta de crowdsourcing de Amazon, Mechanical Turk, encuestaron a 317 adultos de EE. UU. sobre sus hábitos de consumo de noticias, clasificando si eran «constructores de cámaras de eco» o «buscadores de diversidad». Los «constructores de cámaras de eco» «encuentran proveedores de contenido (tanto personas como fuentes de noticias u otros) que acuerda con ellos y los siguen; cuando se encuentran con una persona o una fuente con la que no están de acuerdo, se elimina ese contenido o usuario». Los «buscadores de diversidad», mientras tanto,»buscan intencionalmente una variedad de perspectivas en sus fuentes de contenido. Las respuestas de estos usuarios sugieren que ven las redes sociales como una forma de expandir su visión del mundo y relacionarse con otros».

Los investigadores también hicieron preguntas para determinar las inclinaciones políticas de los participantes, y midieron sus niveles de ansiedad sobre los acontecimientos actuales. Lo que encontraron fue que las personas que diversifican sus fuentes de noticias online reportaron niveles más bajos de ansiedad sobre los eventos actuales.

Los participantes que se informan activamente tratando de diversificar sus flujos de noticias online interactuando con personas y contenidos con diferentes puntos de vista, también reportaron niveles más bajos de ansiedad relacionados con los eventos actuales. Sin embargo, no hubo diferencias en la ansiedad entre aquellos que trabajan más o menos activamente para crear un entorno online en el que se encuentran rodeados de opiniones y puntos de vista similares a los suyos.

De alguna manera, esto parece lógico: si, por ejemplo, sos un demócrata que sigue principalmente fuentes de noticias online de izquierda, es muy probable que en estos días las noticias te estén asustando (cambio climático, aborto, Trump); agregar algunas fuentes de noticias moderadas e inclinadas hacia la derecha podría atemperar la ansiedad al cambiar el tono de los titulares (que en su mayoría es lo que la gente está leyendo), o simplemente cubriendo otros temas todos juntos, lo que a su vez puede reducir la cantidad de tiempo que pasas preocupándote por las noticias.

Sin embargo, obviamente, seguir una gama más amplia de fuentes de noticias y personas online no elimina la ansiedad, y «los demócratas informan que sienten una ansiedad mucho mayor cuando consumen contenido de noticias que los republicanos, mientras que las actitudes de los independientes son variadas». Esto no es particularmente sorprendente porque esta investigación se realizó a fines de 2017, cuando los republicanos controlaban la Casa Blanca y las dos cámaras del Congreso.

