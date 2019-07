Guía tecnológica para periodistas freelance

Scott Nover, periodista de tecnología y medios de Medium, elaboró una práctica guía para periodistas freelancers, con un listado de la tecnología, dispositivos, software y hardware más útiles para quienes trabajan fuera de la sala de redacción.

A continuación la guía tecnológica para ser un periodista independiente, por Scott Nover:

Redacción, edición y toma de notas

Donde escribas y tomes notas depende de tus preferencias, y por mi parte no he descubierto un sistema que se sienta realmente cómodo. Dicho esto, confío principalmente en Google Docs y Evernote.

Google Docs es probablemente el sistema de escritura y edición más sencillo que haya usado. Son fáciles, ágiles y excelentes para la edición. Son mi elección como escritor, pero también mi elección cuando edito. El seguimiento de los cambios históricos es un poco complicado, pero están ahí. Pero, nada es más rápido o mejor para trabajar con un escritor que las ediciones sugeridas (función de cambio de seguimiento) y los comentarios en Google Docs. Si bien algunos editores realmente prefieren los documentos de Word, me parece que la experiencia del usuario es muy complicada y los cambios de seguimiento son difíciles de usar.

La integración de Google Docs en iPhone e iPad, sin embargo, es bastante mala, así que trato de escribir siempre en mi MacBook Pro.

También encuentro que el sistema organizativo en Google Drive está desorganizado; por alguna razón, nunca puedo mantener mis archivos allí. En su lugar, vinculo mis historias a una hoja de cálculo maestra, en Google Sheets, donde viven mis bocetos e historias.

Evernote es mi elección para tomar notas. Utilizo la versión gratuita, que te permite sincronizar con otro dispositivo. Escribo poco aquí, pero a menudo me parece un poco más sólido desde el punto de vista organizativo que Google Drive, así que guardo carpetas de todas mis historias o proyectos y coloco enlaces y notas allí. La interfaz es simple, pero bastante buena. Una vez más, no estoy enamorado de mis sistemas de toma de notas o de organización, pero esta es la mejor configuración que he encontrado hasta ahora.

Grabación de entrevistas

El proceso de entrevista es uno de los aspectos más importantes de la presentación de informes y debés asegurarte de hacerlo bien.

Primero, entrevistas en vivo: ¡para entrevistas en persona yo uso dos grabadoras! ¿Qué? Sí, soy paranoico y mi mayor temor es perder una entrevista y decirle a una fuente que perdí una grabación y necesito rehacer la entrevista o excluir su voz de mi historia.

En mi teléfono, a menudo configuro Voice Record Pro, una aplicación gratuita para iOS y Android, de extremadamente alta calidad (Incluso permite revisar el nivel de una sala y personalizar muchas de las funciones de audio de las que no sé nada). Cuando hayas terminado, podés exportar por correo electrónico el archivo completo o mediante un enlace protegido por contraseña, que caduca un día después (recomendado). También utilizo una grabadora de voz USB de Sony (grabadora de voz digital Sony ICDUX560BLK)), que actualmente cuesta USD 86.49 en Amazon. Si estás buscando una grabadora de voz fácil de usar y de alta calidad, esta es la adecuada. Excelente para grabar conferencias de prensa, entrevistas largas o eventos completos. La aplicación incorporada de Apple Voice Memos (iPhone y Mac preinstaladas) son innegablemente excelentes. Si estás en movimiento o improvisando, ¡usá solo eso!

Antes de sumergirnos en la grabación de llamadas telefónicas, estudiá las leyes de consentimiento para la grabación de llamadas telefónicas. El Comité de Periodistas para la Libertad de Prensa tiene una guía práctica por estado (en Estados Unidos) para saber qué es legal y dónde. Recordá que si vos o el entrevistado se encuentran en un estado de consentimiento de dos partes, necesitás tener un consentimiento para grabar, o la grabación será ilegal. ¡Apostá a lo seguro y pedí permiso, incluso si crees saber dónde está el entrevistado! Yo uso TapeCall, una aplicación para iOS que cuesta USD 29 al año. TapeACall permite grabar fácilmente una llamada telefónica mediante una conferencia en tu número de teléfono y fusionando las llamadas. Simple como eso. Vale la pena. Lo he estado usando por años.

Transcripción

Ahora que ya tenés donde escribir, almacenar notas y algunas formas de grabar tus entrevistas. ¿Qué es lo siguiente? La transcripción: posiblemente la peor parte del proceso periodístico.

Solía ​​usar OTranscribe, un servicio gratuito en el que simplemente subís tu archivo de audio y usás algunas teclas para acelerar o ralentizar la reproducción mientras transcribís manualmente. Es genial como opción gratuita. Pero, Trint ha cambiado el juego para mí. Cargá tu archivo de audio y pagás USD 15 por hora de audio, o una tarifa mensual de USD 40 por 3 horas de cinta (o USD 120 por mes por 10 horas). La transcripción que sacan es bastante precisa, especialmente si el archivo de audio es claro. No es perfecto, pero es una mejora sobre cualquier otro servicio de transcripción orientado al consumidor. Vale su precio.

Hardware

Simple: uso una MacBook Pro (la más barata sin la barra de pantalla táctil), y un iPhone 6S. Hace poco compré el iPad más barato y le agregué un Logitech Slim Folio con teclado Bluetooth integrado (USD 71.99 en Amazon), que realmente me encanta. Creo que los iPad más caros funcionan con un teclado hecho por Apple, pero este es genial y Apple lo promueve en su propio sitio web. (¡Siempre llevo también un convertidor de USB a USB-C!)

Debido a que no tengo una oficina y, a menudo, trabajo sobre la marcha, la infraestructura de la batería es crucial. Para mi iPhone e iPad, cargo con un Anker PowerCore 20100mAh (USD 50 en Amazon), que tiene 7 cargas telefónicas. Para mi MacBook Pro, necesitaba un cargador con integración USB-C, así que compré la batería y el concentrador de respaldo ZMI USB PD (USD 64.95 en Amazon). Para ser honesto, todavía me estoy acostumbrando. Es bueno, pero me parece que tengo que cargarlo mucho.

Finanzas

Lo más importante de la actividad independiente a tiempo completo es administrar tu dinero. Mantendré esta sección simple: uso QuickBooks Self-Employed (USD 5 al mes) y Mint (gratis), ambos de Intuit. Me gusta usar ambos, ya que ninguno hace todo lo que quiero que hagan. Juntos, me parece que hacen la mayoría de las cosas bien. QuickBooks permite crear y enviar facturas directamente a los editores, por lo que es muy útil.

Utilizo Clockify para mis tareas como editor freelance, ya que me pagan una tarifa por hora. De esta forma, me permite fácilmente ingresar y seguir el rastro de mis horas facturables. Acabo de empezar a usarlo, pero soy un gran fan!

Otras cosas

Me encanta LastPass (gratis). Lo uso para el almacenamiento de mis contraseñas. Si sos periodista, la buena seguridad de la información es súper importante, especialmente si tratás temas delicados. Signal es una excelente aplicación de mensajería con encriptación de extremo a extremo, ¡pero recordá habilitar la eliminación automática! Me encanta Instapaper para marcar historias que quiero leer. Es genial si ves un artículo de una revista y querés guardarla para el fin de semana o para un viaje largo.

Vía