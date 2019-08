¿Necesitas un abrazo? Ahora puedes tener altavoces que te abrazan mientras escuchas música

¿Alguna vez sentiste que necesitabas un abrazo, pero no estabas de humor para el contacto humano? No te preocupes, porque la compañía japonesa Otome Yusha tiene la solución: los parlantes “boyfriend hug”, un nuevo y original producto que presenta dos musculosos brazos que se envuelven perfectamente alrededor de ti, y una almohada blanca decorada con una foto de un personaje de videojuego: el protagonista del último lanzamiento de la compañía, ‘Hero of Maidens’.

Los parlantes «Hero of Maiden Hugging Speakers» fueron lanzados como parte de una promoción por el reciente lanzamiento del juego móvil de la compañía, un juego de rol dirigido a mujeres, donde puedes jugar como un número de hermosos hombres, «salvando el mundo a través del amor».

¿Y qué mejor manera de jugar que estar envuelto en los brazos del héroe principal del juego?

Así es como los internautas japoneses reaccionaron a este original set de parlantes:

“¿Ya es el Día de los Inocentes?”

“Uh, ¿dónde está el chiste? Realmente quiero esto»

«¡Guau, esos son unos brazos impresionantes!»

«Si los altavoces fueran de color carne, serían perfectos».

«Creo que si tuviera que usarlos en la calle, me interrogaría la policía».

Si te mueres de ganas de tener este nuevo dispositivo tenemos malas noticias, desafortunadamente solo existe un set, y no está a la venta, pero puedes ganarlo en un concurso. Otome Yusha está llevando a cabo un sorteo en Twitter hasta el 9 de agosto, en la que un afortunado ganador o ganadora tendrá en sus manos la máquina de abrazos. Para tener una chance de ganarlo, debes seguir la cuenta y tuitear los hashtags: #OtomeYusha y #HugSpeakersPresent.