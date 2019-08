4 diferencias entre la radio en vivo y el podcasting

Todos los días surgen más y más podcasts online, y con esta popularidad creciente, las estaciones de radio con visión de futuro buscan convertir su mejor contenido y llevarlo a una audiencia completamente nueva. Así que, imaginemos que tienes una gran idea. Pregúntate: «¿Mi idea funcionaría mejor como un show de radio en vivo o como podcast? » Para ayudarte a responder esto, hemos resaltado 4 diferencias principales entre la radio en vivo y el podcasting, para que puedas crear contenido de primera clase, y elegir el medio que mejor funcione para ti:

– 1 Horario programado vs On-Demand

La primera gran diferencia entre la radio en vivo y el podcasting es que los hábitos de programación y audición serán muy diferentes. Con la radio en vivo, tienes un horario establecido y debes cumplirlo. Esencialmente, debes evitar un horario basado en el reloj como este:

Si tu audiencia sintoniza a la mitad un programa, hay otra mitad completa del programa que se han perdido. Es por eso que, como presentador de radio en vivo, a menudo tendrás que volver a presentarte, y presentar el programa, la estación y el tema de conversación.

Con un podcast, tus oyentes pueden descargar o transmitir los episodios cuando lo deseen para que puedan adaptarse a su propio horario. Esto significa que no es necesario que te repitas después de las presentaciones iniciales, ya que el público puede volver rápidamente al principio si olvidó qué o a quién estaban escuchando.

– 2 Audiencia masiva contra nicho

Otra diferencia clave entre la radio en vivo y el podcasting es el público al que apelan. Las estaciones de radio tienen como objetivo atraer a una audiencia masiva mediante la creación de un contenido centrado en una amplia gama de temas accesibles para los oyentes, lo que aumenta las posibilidades de que se mantengan sintonizados.

Los podcasts intentan atraer a un público más especializado, debido a su enfoque en temas individuales, por ejemplo, ¡hay un podcast completo dedicado a los perros! Es más probable que tu público objetivo para un podcast se encuentre con tu contenido, ya que buscará activamente online la información que cubre tu podcast.

Siempre que uses títulos y etiquetas apropiados al cargar tu contenido, tu público objetivo no debería tener problemas para encontrar tu podcast. Con la radio, por otro lado, tienes que publicar constantemente contenido nuevo y variado para captar la atención de la audiencia y atraer a nuevos oyentes.

– 3 En vivo vs pregrabado

Una gran diferencia entre el podcasting y la radio en vivo es el hecho de que la radio en vivo no puede editarse después de haber sido transmitida, mientras que los podcasts están pregrabados para que puedan ajustarse fácilmente después de la grabación.

Supongamos que tienes un programa de desayuno en tu estación de radio que se anuncia como en vivo todos los días entre las 6 a.m. y las 11 a.m. Esa es tu franja horaria, y todo debe cronometrarse dentro de esas 5 horas. Si bien la radio puede incluir contenido pregrabado, muchos programas suelen ser transmisiones en vivo. Esto significa que, si algo sale mal, no puedes editarlo más tarde.

En un formato de podcast, puedes grabar y volver a grabar secciones tantas veces como sea necesario. También puedes editar secciones de contenido si, después de escucharlas, decides que no encajan. Al hacer esto, puedes deshacerte de los errores cometidos, y hacer que todo suene limpio y pulido. Sin embargo, puedes terminar perdiendo los momentos espontáneos que a veces tienen las transmisiones en vivo que brindan un carácter adicional a los presentadores, y un momento interesante y a veces divertido para el oyente.

– 4 Efímero vs Evergreen

La radio es un medio instantáneo. En el momento en que un programa de radio se transmite en vivo, se transmite y luego de un tiempo, termina. Si grabas tus programas, entonces, por supuesto, tendrás una copia, pero es poco probable que un oyente regrese y escuche una grabación completa de un programa de 5 horas de duración, incluidos anuncios y entrevistas que pueden estar desactualizadas para cuando empieza a escucharlos.

Sin embargo, lo que muchas estaciones de radio están comenzando a hacer es condensar las mejores partes de sus programas de radio.

Si estás iniciando un podcast regular, lo más probable es que siempre tengas algunos oyentes, debido a que siempre hay personas interesadas en el tema elegido. Como tus episodios estarán online para siempre, tu público objetivo siempre podrá encontrar tu contenido mientras lo busquen.

Diferencias entre radio en vivo y podcasting

¿No puedes esperar para comenzar? Hazte estas preguntas primero antes de elegir radio en vivo o podcasting:

¿Me enfoco en un tema específico o atraigo a un público más amplio?

¿Trabajo solo o con un equipo?

¿Quiero espontaneidad en vivo o contenido editado pregrabado?

¿Cómo quiero que mis oyentes accedan a mi contenido?

Con suerte, esto te ayudará a decidir qué formato se adapta mejor a tu idea. Si bien hay muchas diferencias entre la radio en vivo y el podcasting, ambos son populares y tienen un gran público que crece año tras año.

Vía