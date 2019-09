Cómo crear líneas temporales online en pocos pasos

Con los principales desarrollos en los eventos mundiales que ocurren casi a diario, es muy fácil para los lectores perder la noción de la historia de fondo. Ya sea que estés detallando las últimas noticias del Brexit, o la historia de la crisis climática, las líneas temporales ofrecen una forma de explicar el período previo a un evento en un formato fácil de entender. Por suerte existen varias herramientas que ayudan a crearlas en forma sencilla.

Timetoast permite crear líneas temporales online y compartirlas fácilmente. Su uso es muy sencillo, sólo tienes que registrarte en la web completando los datos que se solicitan. La interfaz es sencilla y fácil de comprender.

Una vez dentro podemos comenzar a crear nuestra línea de tiempo desde la opción «Create a new timeline» situada en la ventana «What do you like to do?». En primer lugar, ponemos el título y la categoría de la línea de tiempo y si queremos añadimos una imagen representativa.

Continuamos haciendo clic en «Go» y aparecerá el escritorio para confeccionar nuestro trabajo. A partir de aquí es sencillo, añadimos un evento haciendo clic en «Add event», completamos los datos del evento: Título, Descripción y Fecha. Podemos añadir una imagen que ilustre el evento y un enlace que complete la información. También se pueden añadir intervalos de tiempo desde «Add timespam» completando las fechas de inicio y final del período que queremos señalar.

Puedes cambiar cualquiera de los detalles de la línea de tiempo haciendo clic en el botón ‘Editar’ al lado del título de su proyecto. No hay límite superior para la cantidad de eventos que puede agregar, pero Timetoast recomienda hasta 50 elementos. Más de 150 afectarán la disponibilidad de tu línea de tiempo.

Las líneas de tiempo son interactivas, tanto los eventos como los intervalos de tiempo se amplían al hacer clic sobre ellos. Para ver el resultado tenemos la opción «View this timeline» situada debajo del escritorio. Podemos dejar las líneas de tiempo en borrador y publicarlas cuando estén terminadas.

Al publicarlas la herramienta nos ofrece una URL y un código para embeberlas con el cual podemos insertar la línea de tiempo en nuestro blog o publicación.

También puedes ver las líneas de tiempo públicas de otros usuarios haciendo clic en «Líneas de tiempo públicas» y seleccionando una categoría. También puedes buscar un tema en particular haciendo clic en Buscar.

Timetoast también ofrece una gama de opciones premium con planes básicos y profesionales, que incluyen colaboración, la capacidad de incorporar líneas de tiempo en diferentes plataformas, y la eliminación de publicidad. También ofrece la posibilidad de tener más de un borrador guardado en cualquier momento.