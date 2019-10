Cómo enviar archivos de hasta 100 GB en forma gratuita

Hoy en día podemos enviar archivos a través del correo electrónico; subirlo a nuestra nube y compartir el enlace; o subirlo a un servicio de almacenamiento temporal tipo WeTransfer o TransferNow. Existen muchas opciones posibles. Pero cuando los archivos que queremos compartir son demasiado pesados, el correo electrónico no es una opción viable, ya que no permite adjuntar archivos demasiado grandes. Y respecto al almacenamiento online, no siempre es la solución más adecuada.

Dropbox lanzó recientemente Dropbox Transfer, un nuevo servicio para el envío de archivos pesados sin necesidad de contar con una cuenta. Una solución que permitirá compartir hasta 100 GB de datos con otros usuarios, y romper las limitaciones de las cuentas de correo.

Con el nuevo servicio, los usuarios tendrán la posibilidad de arrastrar archivos de su ordenador y soltarlos en Dropbox Transfer, o incluso agregar a la herramienta los archivos que ya están guardados en su cuenta de Dropbox. Posteriormente, se podrá establecer una fecha de vencimiento para el enlace y crear una contraseña.

De manera alternativa, el remitente del enlace puede crear automáticamente una dirección de correo electrónico desde Dropbox Transfer, y luego enviar el enlace a todos los destinatarios. Además, Dropbox Transfer permite añadir un extra de seguridad protegiendo la transferencia de archivos mediante contraseña. Así, si el enlace cae en malas manos, sin la palabra secreta no podrán descargar el contenido asociado a dicho enlace.

Otra de las opciones es que permitirá hacer un seguimiento para controlar si los archivos compartidos han sido descargados, mediante notificaciones de descarga.

Dropbox Transfer se encuentra en periodo de prueba, por lo que si quieres probarlo deberás registrarte previamente de manera gratuita con tu cuenta actual de Dropbox, o creando una cuenta nueva.