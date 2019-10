Un año después de su boda, usa su vestido de novia en todas partes

Decidida a amortizar lo que gastó en su vestido de novia (por el que pagó más de USD 1.000), una mujer australiana ha estado usándolo en toda ocasión, un año después de su boda.

Tammy Hall, de 43 años, adoptó un estilo de vida anti-consumismo en 2016, luego de que un viaje a la India le abriera los ojos sobre cuánto consumimos como sociedad. Después de regresar a su casa en Adelaida, en el sur de Australia, prometió no comprar ropa o calzado nuevo durante todo un año, lo que resultó ser muy fácil, pero el año pasado, cuando se acercaba el día de su boda, se enfrentó a un dilema desconcertante. Quería verse bien en el día más importante de su vida, pero ¿cómo podría justificar gastar una pequeña fortuna en prendas que sólo usaría ese día? Al final, simplemente decidió hacer valer su dinero.

«Al final decidí que, si compraba un vestido de novia, me aseguraría de usarlo varias veces», dijo Tammy. «Lo he usado para hacer cosas como jugar baloncesto, ir de pesca e incluso caminar por un cráter de lodo».

«La primera vez que lo usé después de la boda fue para votar en las elecciones australianas a principios de 2019», agregó la mujer de 43 años. “Desde entonces, ha estado en todo tipo de lugares. Llevarlo en el tren lleno de gente fue especialmente divertido, pero lo he usado para cocinar y hacer las tareas domésticas, jugar al fútbol, ​​en el gimnasio, e incluso para cortar leña”.

Tammy dice que ha recibido algunas miradas extrañas de la gente, pero no comentarios negativos. Puede tener algo que ver con el hecho de que el vestido no es extremadamente lujoso, pero cree que las personas son demasiado reservadas para decir algo. De todos modos, a ella no le importa, ya que usar el vestido varias veces fue la forma más ética en la que podía pensar para justificar su costo.

Hall ahora planea usar su vestido de novia en un viaje a Islandia que tomarán con su pareja para el próximo verano.