12 falsos mitos popularizados por las películas

El listado de mitos que ofrecemos a continuación restaura la verdad sobre 12 conceptos erróneos popularizados por las películas y series de TV. No, no se puede reiniciar un corazón parado con un desfibrilador, y no, no serás capaz de abrir una cerradura disparando con una pistola.

Esta serie de ilustraciones creadas por Lenya Brick explora los mitos erróneos que las películas y series de TV nos enseñaron como ciertos:

#1 MITO: Si un corazón se detiene, es posible volverlo a la vida con la ayuda de un desfibrilador.

VERDAD: Si un corazón ha dejado de latir, el desfibrilador no puede volverlo a poner en marcha.

#2 MITO: El cloroformo duerme a las personas en forma instantánea, y las mantiene en ese estado durante horas.

VERDAD: Hay que inhalar los vapores del cloroformo durante al menos 5 minutos para dormirse, y el efecto dura poco tiempo.

#3 MITO: En un cinturón de asteroides están pegados unos a otros.

VERDAD: Entre los asteroides existen kilómetros y kilómetros de vacío.

#4 MITO: Disparar 2 armas a la vez es súper cool.

VERDAD: Es casi imposible apuntar a 2 objetivos a la vez.

#5 MITO: Se puede romper una candado con un balazo.

VERDAD: Las cerraduras del candado están hechas de hierro y son gruesas. Una bala pequeña no las rompería.

#6 MITO: Cuando una persona se está ahogando, usualmente pide auxilio moviendo los brazos enérgicamente.

VERDAD: En realidad es difícil descubrir cuando alguien se está ahogando.

#7 MITO: La policía puede rastrear una llamada en 1 minuto.

VERDAD: Se requiere al menos una hora para ello.

#8 MITO: Es posible quitarle la argolla a una granada con los dientes.

VERDAD: Si alguien lo intenta, se quedaría sin dientes, y aun así no lograría quitarla.

#9 MITO: Un arma con silenciador dispara sin ruido.

VERDAD: El silenciador disminuye el ruido, pero el sonido del disparo se sigue oyendo.

#10 MITO: Los médicos forenses dan respuesta a todas las preguntas, e incluso solucionan crímenes.

VERDAD: Los médicos forenses sólo ayudan a reunir evidencia.

#11 MITO: Durante un salto con paracaídas se puede intercambiar un par de frases con el compañero.

VERDAD: Debido al fuerte ruido del aire, el otro paracaidista no te escucharía.

#12 MITO: Cuando una persona desaparece sólo se puede presentar la denuncia al cabo de 24 horas.

VERDAD: Si hay genuinos motivos para preocuparse, no es necesario esperar.

