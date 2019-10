Consejos para crear titulares exitosos

Barry Feldman, especialista en marketing y en redes sociales, creó una infografía muy útil a la hora de armar titulares.

Basada en la palabra H-E-A-D-L-I-N-E-S (titulares), la infografía contiene, a manera de regla memográfica, un tip por letra, y sirve de gran ayuda para bloggers y encargados de redes sociales.

A continuación, los 9 tips para escribir titulares que funcionen:

H is for helpful (utilidad)

La primera regla en contenido de marketing es otorgar valor a la audiencia, y no hay nada más valioso que resultar útil.

Así que asumamos que tu contenido (no importa si es un blog, video, podcast, etc) fue creado con la intención de ayudar a aquellos que lo sintonicen. Tus titulares sirven como invitación. Por lo tanto, lo importante a la hora de escribir los titulares, es dejar claro que la recompensa por lo que se leerá luego es información valiosa para el usuario.

Ejemplo:

Las 7 tácticas más importantes para conseguir la dirección de mail de tus visitantes

E is for emotion (emoción)

Un titular efectivo evoca emociones, al igual que una obra de arte, o cualquier otra pieza de comunicación.

La psicología enseña que los humanos evocamos emociones haciendo uso de dos potentes conductores de la conducta: obtener placer y evitar el dolor.

Ejemplo:

¿Eres capaz de distinguir cuando tu perrito dice “te amo”?

A is for ask (preguntar)

El titular en forma de pregunta es sumamente efectivo. Está probado que si se hace una pregunta, la audiencia quiere saber la respuesta.

Ejemplo:

¿Cuáles son los mejores lugares para veranera con tu mascota?

D is for do’s and don’ts (los sí y los no)

La educación es clave para generar contenido efectivo. Así que un enfoque con éxito asegurado es armar titulares que indiquen que el artículo o contenido contiene tácticas que pueden o no funcionar para una tarea específica, que tu audiencia necesita entender.

Ejemplo:

Qué hacer para que tu cachorro deje de escarbar el jardín

L is for list (listas)

Los lectores siempre responden bien a las listas. Por eso figuran siempre en las tapas de las revistas y periódicos más importantes.

Ejemplo:

7 motivos por los que tu hijo quiere un roedor como mascota

I is for inspire (inspiración)

Creá titulares que le hablen a los deseos de tus lectores. Inspirarlos es la mejor manera de atraparlos.

Ejemplo:

Una visita al refugio de animales rescatados te dará una alegría infinita

N is for nightmare (pesadilla)

Una buena fórmula para lograr un buen titular, es referirse a un problema que les quite el sueño a tus lectores.

Ejemplo:

¿Por qué tu cachorro no para de llorar en toda la noche?

E is for empathy (empatía)

El autor Jay Baer señala en su libro “Youtility” que en el paisaje de las redes sociales, los titulares se muestran a la par de los de familia y amigos. Por lo tanto, para captar la atención de los usuarios, es bueno alcanzar el status de “amigo”, mostrándoles a los lectores que entendés sus problemas y asuntos.

Ejemplo:

Consejos para entrenar a tu macota que seguramente necesitás

S is for success (éxito)

El más viejo (y efectivo) enfoque para crear buenos titulares es generar una sensación de éxito de antemano.

Ejemplo:

Creá un ambiente en el que tu perro y tu gato vivan en paz

Para ver la infografía ampliada hacer clic en la imagen: